La Ponferradina busca su segunda victoria ante un Castilla para alejarse del descenso

Alberto P. Castellanos León Sábado, 4 de octubre 2025, 12:51

«Lo normal sería tener más puntos». Esta frase del técnico de la Ponferradina evidencia que el equipo berciano ha pasado de rozar el ascenso al fútbol profesional a iniciar esta campaña coqueteando con las posiciones de descenso -está empatado con el Lugo, 16º, el puesto que marca quienes bajarán a Segunda RFEF-.

En esta situación de descalabro está el rival en esta sexta jornada de Primera RFEF para los de Fer Estévez. El Real Madrid Castilla, que la pasada campaña jugó en el otro grupo de la categoría, no le ha sentado nada bien ese cambio y, tras ganar el primer partido de la temporada, suma cuatro derrotas consecutivas.

Deportiva Andrés Prieto; Diego Moreno, Nóvoa, Boris, Andoni López; Undabarrena, Eneko, Keita, Borja Valle, Xemi; Cortés - Real Madrid Castilla González; Fortea, Martínez, Lamini, Aguado; Cestero, Perea, Manuel Ángel; Yáñez, Roberto, Rachad Árbitro Manuel García (Colegio Extremeño).

Incidencia Estadio El Toralín. Jornada 6 del grupo 1 de Primera RFEF.

Ambos equipos llegan con bajas. Una de las más destacadas en la Deportiva es la de Vicente Esquerdo, que sigue recuperándose de una pubalgia, tratamiento que han cambiado: «No era normal perder durante tanto tiempo a un jugador, la semana que viene tendría que entrenar», ha dicho antes del encuentro el entrenador granadino.

Un rival en horas bajas

Acerca del contrario, el Real Madrid Castilla, Estévez ha señalado que no se fía de las bajas del filial madridista: «Son un rival de gran nivel y mucha competitividad, muy trabajado y con mucho dinamismo».

Ambos llegan muy necesitados de puntos, sobre todo unos madrileños que con tres en su casillero son 18º y que ven a los bercianos como un rival directo. Una nueva derrota haría que esa salvación que ahora marca la Ponferradina a tan sólo un punto gracias al último empate fuera de casa se pueda escapar a tres o cuatro puntos.

El duelo, aunque sea a comienzos de la temporada, puede resultar clave para las aspiraciones de la Deportiva para dejar de mirar hacia abajo, escapar del descenso y plantearse de nuevo el reto de tener opciones de pelear por subir a Segunda.

El partido se disputa este domingo 5 de octubre a las 18:15 en un Toralín que su técnico señala clave para reencontrarse con una victoria que, como el Castilla, sólo se alcanzó en la primera jornada de las cinco ya disputadas.