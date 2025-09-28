Empate en Tajonar que no disipa las dudas

Borja Pérez Domingo, 28 de septiembre 2025, 17:57 Comenta Compartir

La Deportiva suma un punto que sirve para salir del descenso, pero sigue sin convencer, ni mucho menos, el juego desplegado por los de Fernando Estévez. Los bercianos no lograron pasar del empate (0-0) ante osasuna Promesas en un duelo donde los visitantes tuvieron las opciones más claras, pero Stamatakis se encargó de desbaratarlas.

Osasuna Promesas Stamatakis; Arguibide, Mikel Serrano, Alex Jiménez, Raúl Chasco; Jon García (Garín, min. 65), Auria (Bruno Pérez, min. 85), Echegoyen, Yoldi (Santos, min. 85); Dani González (Arroyo, min. 69), Pedroarena (Lumbreras, min. 65) 0 - 0 SD Ponferradina Prieto; Diego Moreno (Ger Nóvoa, min. 83), Andújar, Undabarrena, Andoni López; San Emeterio, Eneko Aguilar (Mula, min. 83); Keita (Borja Vázquez, min. 65), Xemi, Cortés (Borja Valle, min. 65); Sergio Benito (Pau Ferrer, min. 58) Goles Sin goles.

Árbitro Francisco José Ortega. Amonestó a Chasco y Arguibide por parte de Osasuna Promesas y a Andújar y Undabarrena por parte de la Deportiva.

Incidencias Instalaciones Deportivas de Tajonar. Jornada 5 de la Primera Federación.

Era una tarde de obligaciones para la Deportiva. Tras cosechar tres derrotas consecutivas, ganar se convertía en un deber para evitar que los fantasmas siguieran desplegándose entre la afición berciana.

Con esa idea saltarían los de Fernando Estévez al césped de Tajonar, buscando desde el primer minuto instalarse en campo rival. Sin Borja Valle ni Borja Vázquez, principales ausencias en el once, los locales sumaron sus primeras opciones, aunque Osasuna Promesas también dejó sus primeros avisos al contragolpe.

La Deportiva prueba la meta rival

La presencia de Cortés y Benito en la referencia de ataque insufló aire fresco a los bercianos, que lograron a través de ellos las primeras opciones claras. Varios disparos de Cortés desde fuera del área servirían para que empezara a entonarse un Stamatakis que, minutos después, salvaría con una gran parada el primer tanto de Sergio Benito.

Tras unos primeros compases más activos, el encuentro fue bajando de intensidad con el paso de los minutos, sobre todo en lo que se refiere a ocasiones en las áreas, pasando a convertir el choque en una disputa constante en la medular.

Las claves Stamatakis El guardameta de Osasuna Promesas salvó a su equipo y desbarató las oportunidades de la Deportiva, sobre todo a Sergio Benito y Pau Ferrer, que no lograron batir al griego en el mano a mano. Falta de ideas La Deportiva comenzó bien, generando ocasiones, pero poco a poco se fue deshaciendo y, en la segunda mitad, no mostró argumentos suficientes para pelear por llevarse los tres puntos. No acaba de encontrarse el equipo de fernando Estévez.

Así se llegaría al descanso, sin mayores sobresaltos más allá de las opciones de Cortés desde lejos que no pusieron en problema a un guardameta local muy sólido bajo palos. De nuevo, la Deportiva dominaba, pero no era capaz de traducirlo en goles.

La Deportiva se vuelve a atascar

El ritmo no subió tras el paso por vestuarios, manteniendo un escenario similar con intensidad en los duelos, pero sin peligro en las áreas. Esta vez, sin embargo, fueron los navarros quienes dieron un paso adelante para asentarse en el terreno de juego berciano, mientras que los visitantes aguardaban a la espera de hacer daño al contragolpe.

En medio de este desierto de ocasiones, una maravilla de Keita dejó a Pau Ferrer solo ante Stamatakis, pero de nuevo el griego volvería a sacar la pierna para salvar a su equipo.

Buscaría a través de los cambios la reacción Fernando Estévez, que ingresó al terreno de juego a Pau Ferrer, Borja Valle y Borja Vázquez en busca apurar el último tramo de partido. Los nervios parecían apoderarse de un equipo que necesitaba ganar.

A esto se sumaría el cansancio, generando un cóctel que dejó un escenario gris para los bercianos. Pudo adelantarse Osasuna Promesas por medio de Arroyo, que estrelló el disparo en la madera.

En general, la Deportiva, que empezó bien el choque, no fue a por el partido en la segunda mitad, exhibiendo muchas carencias en ataque, y acabó sumando un punto en Tajonar que sirve para salir del descenso, pero sin solventar los problemas que vienen envolviendo al cuadro blanquiazul.

Temas

Primera RFEF