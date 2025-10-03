Estévez: «Nuestro dato de puntuación es malo, pero no es normal»

Fer Estévez, entrenador de la Deportiva, en la sala de prensa de El Toralín.

El entrenador de la Deportiva, Fer Estévez, ha señalado este viernes en sala de prensa, analizando el duelo del domingo en El Toralín (18:15 horas) ante el Real Madrid Castilla que considera que merecen algún punto más.

«No están llegando, pero creo que merecimos alguno más. Con un poquito más de suerte, lo normal sería tener más puntos», ha señalado el técnico granadino, que no niega que el dato de puntuación es «malo» pero «no es normal». «Como no lo son los resultados al descanso viendo las acciones que hemos tenido ni las segundas partes que hemos hecho. Estoy contento con ciertos tramos de partido y descontento con otros», ha expresado.

Sin embargo, Estévez cree que la solución está en «seguir trabajando» y aumentar la posibilidad de conseguir cosas: «Los resultados llegarán cuidando más algunos detalles y con un poco más de esfuerzo».

Y tendrá un papel clave la afición blanquiazul en un estadio de El Toralín donde siempre se ha sentido «muy querido». «Con las derrotas me voy jodido a casa no sólo por el resultado, también por no darle a la gente lo que merece», ha expresado.

Una de las bajas de la Deportiva será la de Vicente Esquerdo, que sigue recuperándose de una pubalgia, tratamiento que han cambiado: «No era normal perder durante tanto tiempo a un jugador, la semana que viene tendría que entrenar».

Acerca del rival, el Real Madrid Castilla, Estévez ha señalado que no se fía de las bajas del filial madridista: «Son un rival de gran nivel u mucha competitividad, muy trabajado y con mucho dinamismo».

