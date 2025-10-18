Un nuevo triunfo para empezar a alzar el vuelo

Borja Pérez Sábado, 18 de octubre 2025, 13:53 Comenta Compartir

Una vez logrado el primer triunfo después de una racha muy pobre que ha condicionado el inicio de competición de los blanquiazules, la Deportiva busca ahora poder mantenerse al alza y, sobre todo, brindar por primera vez una alegría a la afición que solo conoce el sufrimiento en este inicio de competición.

Sin embargo, para ello deberá superar este domingo (12:00 horas) a un Zamora CF que siempre pone las cosas difíciles, ya lo demostró el pasado curso, aunque también llegará condicionado por sus dos últimas derrotas.

SD Ponferradina Ángel; Diego Moreno, Boris Moltenis, Ger Nóvoa, Andoni López; Keita, Undabarrena, San Emeterio, Xemi; Cortés, Sergio Benito - Zamora CF Sobrón; Rufo, Athuman, Erik Ruiz, Dani Merchán; Markel Lozano, Mario García; Jaime Sancho, Kike Márquez, Loren Burón; Javi Eslava Árbitro Garcia Arriola (Colegio vasco)

Incidencias Estadio Municipal El Toralín. Jornada 8 del grupo I de la Primera RFEF. 12:00 horas- LaLiga+

La victoria en Talavera, aunque supone un importante respaldo anímico, no disipa los problemas de una Deportiva que, de momento, mas allá del impecable debut en Avilés, no encuentra un modelo exitoso de juego para imponerse a los rivales en los partidos.

Así se refleja en una clasificación que mantiene a los bercianos todavía en descenso, marcando la entrada a los puestos más delicados de la tabla con siete puntos en siete jornadas. No obstante, a estas alturas, la diferencia es mínima y tan solo existe una distancia de tres puntos respecto al sexto clasificado, un condicionante a tener en cuenta para no venirse abajo viendo la situación clasificatoria actual.

Tres novedades en la enfermería

Afronta la Deportiva este encuentro con tres novedades importantes respecto a su enfermería. Por una parte, Eneko Aguilar, que ya se perdió el duelo ante el Talavera, es duda seria de cara a eate encuentro, con amplias posibilidades de quedar descartado. Sí estará Esquerdo, que ya partió desde el banquillo la pasada jornada tras dos meses de lesión. También llegará Sergio Benito, con opciones de regresar a la titularidad.

Fer Estévez, de cara a este choque, admitió que el equipo «no puede caer en precipitaciones» fruto de la ansiedad de querer ganar el partido en casa. A la afición, no le pidió nada más allá de que les de el «aliento» necesario para convertir El Toralín en un fortín.

Un rival de más a menos

Enfrente, no habrá un rival nada fácil. El Zamora CF, aunque es cierto que va en una tendencia clara de más a menos, ha firmado un gran inicio de competición, llegando a colocarse en los puestos de playoff tras las cinco primeras jornadas sin perder. Sin embargo, las dos últimas derrotas provocan que la situación sea también de urgencia para los zamoranos, que buscarán asaltar El Toralín.

Entre los de Juan Sabas, destaca la presencia del ex ponferradina Markel Lozano, que volverá al feudo blanquiazul para, esta ves, ocupar la medular rival. A destacar, un año más, aparece Kike Márquez como el principal peligro del conjunto visitante.

En todo caso, los antecedentes del pasado curso, con un empate del Zamora en El Toralín tras levantar un 2-0 y la épica remontada de la Deportiva en el Ruta de la Plata, hacen presagiar un precioso duelo de necesidad en un Toralín que, de nuevo, saca su faceta más optimista para volver a creer en la victoria.

