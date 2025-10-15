leonoticias - Noticias de León y provincia

José Luis Cortés, en la rueda de prensa intersemanal. SDP
Fútbol | SD Ponferradina

Cortés: «Han sido semanas difíciles en las que he llorado y no he podido dormir»

El delantero de la Deportiva se sinceró en la previa del duelo ante el Zamora sobre la dinámica de los blanquiazules y habló de su pasada situación en el mercado de fichajes

Borja Pérez

Borja Pérez

Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:18

No han sido semanas fáciles en la Deportiva y la clara personificación de esta evidencia son las declaraciones de José Luis Cortés en la previa de la visita del Zamora CF a El Toralín.

El conjunto berciano consiguió una sufrida victoria por la mínima ante el Talavera CF (0-1) el pasado sábado que sirvió para romper una racha de cinco jornadas sin perder -cuatro derrotas y un empate-, sobrepasando así un momento muy difícil del club a todos los niveles.

La frustración del equipo

Cortés dejó claro que «lo importante el otro día a pesar de todo, de como fuera el partido, era sacar los tres puntos, nos libera mucho mentalmente». En lo personal, aprovechó el momento para abrirse públicamente, dejando claro que «han sido semanas difíciles». «En mi vida he llorado por un partido de fútbol a excepción del Andorra y lloré el otro día al acabar el partido. Llevaba semanas incluso sin dormir por la necesidad de ganar y porque el trabajo se está haciendo bien», confiesa.

Centrando la mirada en el duelo ante el Talavera, el ariete berciano admitió que «nos ha pasado en otros partidos que teníamos que haber sacado el empate o la victoria y al final se nos fue, pero el otro día supimos sufrir todos juntos y eso también es muy importante de cara al resto de temporada».

Una vez superada esa muralla, Cortés se centró en el próximo duelo en El Toralín, donde, hasta el momento, el conjunto de Estévez solo conoce la derrota en los tres choques disputados: «En casa los resultados no han sido buenos, pero hay que empezar desde este fin de semana a hacernos fuertes porque sabemos que aquí en casa a los rivales les cuesta por el estadio que es y tenemos que aproecharnos de eso».

En lo personal, el delantero aprovechó también para hablar de su delicada situación en verano, condicionada por la incógnita de su futuro: «No ha sido un verano sencillo, pero mi frustración en estos partidos no ha sido por cosas del verano, es que soy una persona que disfruta ganando. Cuando no ganas y crees que el trabajo que estás haciendo es para conseguir más resultados, es frustrante».

«Yo siempre lo dije que en ningún momento yo no iba a forzar nada. Yo no soy capaz de salir al campo a pasearme. Yo sabía que el tiempo que estuviera aquí lo iba a dar todo. Es verdad que tenía una oferta que podía ser importante en mi carrera, pero ni mucho menos me voy a quejar por estar aquí, al revés, es un regalo», concluyó.

