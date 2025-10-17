Estévez: «Jugar en El Toralín no puede convertirse en un problema» El entrenador de la Deportiva señala que deben evitar las «precipitaciones» para sumar los primeros puntos en casa

El entrenador de la Deportiva, Fer Estévez, ha analizado el partido que les medirá este domingo a partir de las 12:00 horas ante el Zamora en El Toralín después de haber logrado la victoria el pasado fin de semana en Talavera (0-1).

Estévez ha instado a sus jugadores a ser «nosotros» desde el primer hasta el último minuto y les pide «no caer en precipitaciones» para poder sacar adelante el partido, buscando así los primeros puntos de la temporada en casa.

El granadino ha señalado que para este encuentro es probable que vuelva Sergio Benito, que ha entrenado con el grupo «sin dolor» y espera que Esquerdo participe más: «Ha hecho sesiones casi completas y evoluciona favorablemente».

El entrenador blanquiazul reconoció vivir el partido de Talavera con «tensión» en un partido en el que «a muchos se nos escapó una lágrima» porque el equipo estaba «haciendo un trabajo que no se estaba traduciencia en resultados».

Romper la dinámica en casa

Estévez modificó el esquema para «tener el balón y someter al rival», dándole importancia al juego en banda, algo que puede utilizar como «una alternativa», pese a que esa estrucutra no le gusta.

El técnico deportivista destaca el papel de la Ponferradina a domicilio, «con números de equipo que está arriba», pero insiste en que «jugar en El Toralín no puede convertirse en un problema». No pide nada a su afición, sólo que les dé «aliento» para convertir el estadio ponferradino en «un fortín».

Acerca del Zamora, Estévez señala que es un equipo «con aspiraciones» con el punta «más cotizado» de la categoría: «Por nombres, llama la atención».

