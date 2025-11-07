El leonés Fran González volverá a defender la meta de la Selección Española El seleccionador de la sub-21, David Gordo, ha convocado al guardameta leonés del Real Madrid para los partidos de Fase de Clasificación para el Europeo en Serbia y Albania

Borja Pérez Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:26 Comenta Compartir

El leonés y canterano de la Cultural, Fran González, se ha convertido ya en una habitual en las categorías inferiores de la Selección Española y, de nuevo, ha sido convocado por David Gordo, el seleccionador sub-21 nacional.

Tras destacar con sus actuaciones en el Mundial sub-20 con España, siendo decisivo para el pase de fase de grupos a pesar de que luego el camino no terminó de la mejor forma para los españoles, vuelve ahora a la sub-21, como ya hiciera el pasado mes de septiembre en el primer parón de la temporada.

Gra inicio de temporada

El guardameta leonés milita actualmente en el Real Madrid Castilla, donde ha conseguido consolidarse como titular merced a su buen rendimiento y a expensas de los partidos que habitualmente se pierde por optar al premio de las convocatorias nacionales.

Sus dos últimos partidos, ante Talavera y Avilés, fueron porterías a cero, disfrutando además entre medias de las convocatorias con el primer equipo frente al Valencia en en Bernabéu y ante el Liverpool en Anfield.

Ahora, de forma posterior a la visita al Mérida este domingo, fran González volverá de nuevo a la Selección sub-21 para disputar los dos próximos partidos de clasificación para el Europeo en Serbia y Albania. Los encuentros serán ante San Marino el próximo viernes 14 y ante Rumenía el martes 18 de noviembre. Un nuevo paso del leonés en su trayectoria.