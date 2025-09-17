leonoticias - Noticias de León y provincia

Fran González.
Fútbol

Fran González, al Mundial con la selección española

El meta leonés del Real Madrid es uno de los 21 convocados para disputar el Campeonato del Mundo sub-20 con España

Dani González

Dani González

León

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:26

Fran González, ante la oportunidad de ser campeón del mundo. El portero leonés ha sido citado por Paco Gallardo para formar parte de los 21 jugadores convocados para representar a España en el Mundial sub-20 de fútbol que se disputará en Chile.

El portero leonés del Real Madrid, que ya ha debutado con la selección sub-21, ya se proclamó campeón de Europa el pasado año con la sub-19 y ahora busca el entorchado mundial, que sería el segundo para España después de lograrlo en el año 1999 con la generación de Xavi y Casillas.

González viajará ya este lunes 22 a Chile, donde España debutará el domingo 28 de septiembre ante Marruecos a las 22:00 horas, hora española. España completará la primera fase ante México (1 de octubre) y Brasil (4 de octubre), todos estos partidos a las 22:00 horas.

