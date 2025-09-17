Fran González, al Mundial con la selección española
El meta leonés del Real Madrid es uno de los 21 convocados para disputar el Campeonato del Mundo sub-20 con España
León
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:26
Fran González, ante la oportunidad de ser campeón del mundo. El portero leonés ha sido citado por Paco Gallardo para formar parte de los 21 jugadores convocados para representar a España en el Mundial sub-20 de fútbol que se disputará en Chile.
El portero leonés del Real Madrid, que ya ha debutado con la selección sub-21, ya se proclamó campeón de Europa el pasado año con la sub-19 y ahora busca el entorchado mundial, que sería el segundo para España después de lograrlo en el año 1999 con la generación de Xavi y Casillas.
González viajará ya este lunes 22 a Chile, donde España debutará el domingo 28 de septiembre ante Marruecos a las 22:00 horas, hora española. España completará la primera fase ante México (1 de octubre) y Brasil (4 de octubre), todos estos partidos a las 22:00 horas.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.