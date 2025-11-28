El León CF estalla tras el 'plantón' arbitral: «El acta está lleno de mentiras y ellos no piden disculpas» El presidente de la entidad leonesa se mostró muy contundente, admitiendo que «estamos indignados porque ese árbitro, el que al final se llevó una bofetada que condenamos totalmente, le dijo a un niño de trece años que hasta que no la rompieran las piernas no iba a pitar nada»

Borja Pérez Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:17

El presidente del club, Rafael Rábade, convocó este viernes una rueda de prensa en la que dejó claro en primer lugar su «indignación» porque «el comité arbitral pueda parar la competición y dejar a 250 niños sin poder hacer lo que les gusta este fin de semana por lo que ha hecho un entrenador». «Condenamos total y absolutamente lo que hizo, pero no entendemos que paguen justos por pecadores», manifestó.

Por otro lado, centrándose en lo sucedido al final del encuentro, concretó que «ese árbitro, el que al final se llevó la bofetada, le dijo a un niño de 13 años que hasta que no le rompieran las piernas no le iba a pitar nada, hay testigos y yo no he oído a ningún árbitro retractarse ni pedir disculpas por lo que han hecho y dicho este fin de semana».

Las «mentiras» en el acta

Además, su indignación también se basó en que «el acta es una sarta de mentiras. Dice que le dieron un puñetazo, que le agredieron y que fue al médico y tal… Fue al médico y le dieron el alta porque no tenía nada. Le han dado una bofetada, que condenamos totalmente, pero de ahí a lo que pone en el acta, no dice ni una verdad».

Más allá de este caso concreto, quiso hacer público su enfado con un colectivo arbitral que «tiene que dar ejemplo». «Hay árbitros que insultan, que no se saben ni las normas y que tienen más poder que la Audiencia Nacional. Que venga un chaval de 18 años a faltarme al respeto a mí… Lo mínimo es tener educación.»

Por otra parte, transmitió su malestar ante otras situaciones que «se han dado este fin de semana como los insultos al director deportivo y al entrenador, a quienes han dicho barbaridades como 'que se la chupe' o cagándose en sus muertos. ¿Dónde está el comité arbitral condenando eso?»

La petición desde el León CF

Su reclamo principal ante esta situación pasa por pedir que «los clubes pudiéramos rebatir lo que se pone». «Siempre nos condenan porque solo vale su versión. Si un árbitro miente en un documento público, ¿cómo lo demostramos?», asintió.

Además, más allá de la «desproporción de la sanción», Rafael dejó claro que «lo mínimo es que, si van a actuar contra un club y aplazar una jornada entera, el presidente o el secretario del comité arbitral se ponga en contacto con nosotros. A nosotros no se ha dirigido nadie.» «Nos hemos enterado después que todo el mundo. La Federación sacó un comunicado esta mañana. Nadie nos llamó. Los árbitros se niegan a pitar y el resto pagamos las consecuencias.»

Por último, sobre el entrenador que agredió al árbitro, el presidente concluyó admitiendo que «el entrenador está apartado, aunque está arrepentido y ya pidió disculpas a los diez minutos. Lo que hizo está mal, muy mal, y asumiremos la sanción que le caiga. Pero también es verdad que el árbitro tuvo mucho que ver en lo ocurrido. No justifico nada, lo condeno totalmente, pero las cosas tienen un porqué».