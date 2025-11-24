Investigan la agresión de un entrenador a un árbitro en categoría Infantil en León Los hechos ocurrieron en el duelo entre el CD Casa Asturias y el León CF de Primera provincial de Infantiles tras acabar el encuentro en el que el agresor había sido expulsado a falta de veinte minutos para el final

Borja Pérez Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:05

El fin de semana se ha saldado con una nueva agresión a un árbitro en el fútbol base. Esta vez, ha sido en Villaquilambre, concretamente en la Casa Asturias, en un duelo de Primera Provincial de Infantiles que enfrentó al conjunto local con el León C.F.

La Guardia Civil investiga la agresión al colegiado del encuentro después de que el árbitro denunciara haber sufrido un cabezazo en la nariz y el posterior puñetazo en el pómulo izquierdo por parte del entrenador del León CF, como así lo reflejó en el acta al que ha podido tener acceso este medio.

Este suceso se produjo una vez finalizado el encuentro, cuando los protagonistas se encontraban aún en el terreno de juego, alrededor de veinte minutos más tarde de que el técnico y el delegado del conjunto visitante fueran expulsados por proferir insultos hacia el colegiado.

Tras lo ocurrido, la Guardia Civil se personó en el lugar para tramitar la correspondiente denuncia por parte del árbitro, adjuntando el parte médico de ambas agresiones.

La versión del León CF

Por parte del León CF, no dudan en «condenar la reacción deplorable de nuestro entrenador», aunque matizan que «le dio un tortazo, algo igual de deplorable pero que no es lo que dice él». Desde el club explican, además, que la reacción de su entrenador, al que «se va a sancionar», responde a «su carácter para defender a los niños de doce años después de que el árbitro le dijera a uno de ellos que aunque le rompieran la pierna no iba a pitar nada en contra».

Como club, dejan claro que «el tortazo estaba fuera de lugar», admitiendo por otro lado que ellos lo que buscan es «que se diga la verdad». Una vez interpuesta la denuncia, será la Guardia Civil quien marque los siguientes pasos de la investigación.