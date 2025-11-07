Una ilusión que mantener en La Eragudina

Borja Pérez Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:07 Comenta Compartir

El Atlético Astorga consiguió levantar la cabeza por fin en la competición liguera, logrando una victoria épica en los últimos minutos ante un rival directo por la salvación. La Copa del Rey disputada entre semana, lejos de suponer una mayor carga física a las piernas de los futbolistas, dejó buenas sensaciones a pesar de la derrota, lo que aplanó la senda hacia el posterior triunfo.

Ahora, una vez rota de nuevo la mala racha, es momento de intentar confirmar sensaciones y, sobre todo, de conseguir, de una vez por todas, la anhelada primera victoria en La Eragudina. El sábado (16:30 horas), el conjunto verde recibirá al UD Ourense, que llega tres firmar tres victorias consecutivas en la competición liguera y cinco jornadas sin perder.

Distancia entre ambos equipos

Las dinámicas invitan a pensar de nuevo en un duelo de contrastes, pues, pese a la última victoria maragata, las dinámicas son muy dispares y la situación clasificatoria sigue presionando a un Atlético Astorga que está penúltimo en el grupo I de la Segunda Federación, aunque a un único punto de salir de la zona roja de la tabla.

Enfrente, espera el conjunto gallego, que llega en la décima plaza de la clasificación tras un mal inicio de campaña -seis jornadas sin ganar- que han levantado con creces en el último mes -tres victorias consecutivas, la última de ellas al líder en casa-.

De nuevo, La Eragudina volverá a lucir su mejor cara para intentar llevar en volandas al Atlético Astorga hacia el ansiado triunfo que a punto estuvo de darse en la Copa del Rey, lo que hubiera supuesto una gesta importante, pero que se sigue resistiendo jornada tras jornada.