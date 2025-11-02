Ribeiro devuelve las pulsaciones al Atlético Astorga

Dani González León Domingo, 2 de noviembre 2025, 14:26 Comenta Compartir

Cuando el partido parecía encaminado a un empate que era el mal menor para ambos equipos, Ribeiro devolvió las pulsaciones a un Astorga que merecía más que un punto.

El conjunto astorgano ha logrado ante el Lealtad (1-2) su segunda victoria de la temporada, logrando salir así de fondo de la tabla y acercándose a los puestos que otorgan la permanencia en Segunda RFEF.

Lealtad Junquera; Menéndez, Mendy, Omar Hernández, Yerpes; Marcos Blanco, Estrada, Pesquera; Blázquez, Fofana, Krehl 1 - 2 Atlético Astorga Martín; Jesu Jiménez, Jony Lopes, Sellés, Ceinos (Canito, min. 71); Sergio Peláez (Ayub, min. 46), Aleixo, Albertín, David (Ivi Vales, min. 76); Adri Álvarez (Ribeiro, min. 85), Cervero (Mario, min. 46) Goles 0-1, min. 14, Adri Álvarez. 1-1, min. 45, Fofana. 1-2, min. 90+2, Ribeiro.

Árbitro Alexandre López (Colegio Gallego). Mostró amarilla a por parte del Lealtad y a por parte del Atlético Astorga.

Incidencias Les Caleyes. Jornada 9 del grupo 1 de Segunda RFEF.

Con personalidad, los astorganos saltaron al césped de Les Caleyes con una actitud propositiva y fueron mejores en los primeros compases. Dominaron el choque, impusieron su ley a los locales e hicieron méritos para adelantarse.

El fútbol fue justo con los de Lago y con un cuarto de hora de juego Adri Álvarez - que ya había anotado el miércoles ante el Mirandés en Copa del Rey -, puso por delante a los maragatos en este duelo entre colistas.

Los locales tenían que reaccionar y, poco a poco, el Lealtad fue a más ante un Astorga que, bien por el marcador o bien por el empuje maliayo, dio un paso atrás. Los de Lago se defendieron, pero no pudieron evitar el empate, justo antes del descanso, de los asturianos.

En la segunda mitad, la igualdad fue más latente, con dos equipos temerosos de encajar otro gol y sufrir una derrota, a todas luces, dolorosa, y preocupante a nivel clasificatorio.

Pero el Atlético Astorga fue más atrevido y acabó encontrando premio. En el tiempo añadido, Ribeiro aprovechó la última ocasión del choque para marcar el 1-2 y dar una victoria importantísima al conjunto maragato en un duelo directo por la salvación.