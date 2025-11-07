leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estévez, en rueda de prensa previa al partido. SDP

Estévez, ante «un espejo en el que mirarse»: «Debemos estar concentrados en todo momento»

El entrenador de la Deportiva admitió la necesidad de «estar muy concentrados» para hacer frente a un rival que suma nueve jornadas sin perder

Borja Pérez

Borja Pérez

Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:13

Comenta

La Deportiva afronta una nueva jornada que le da la opción de seguir confirmando su «remontada» tras un mal inicio de temporada y lo hace ante un buen rival con el que compararse en busca de medir las aspiraciones y la situación real del equipo.

En una pista siempre complicada como es Lasesarre, es un día para «estar muy concentrados en todo momento porque en cualquier desajuste te cogen», com o así confirmó Fer Estévez en la rueda de prensa previa al choque.

La dificultad del rival

El técnico dejó claro la realidad de lo que se va a encontrar la Deportiva en el feudo vasco: «Nos vamos a encontrar a un rival que lleva nueve jornadas sin perder y eso habla de su nivel. Es un equipo que corre, que compite y muy vertical. Lo importante es que el equipo sume ante un rival que lleva nueve partidos sin perder«.

Ante la posibilidad de responder a la dinámica del equipo bilbaíno con las estadísticas que avalan la defensa berciana en los últimos duelos, el técnico admitió que «llevar cuatro porterías a cero no supone nada para el siguiente partido».

Noticias relacionadas

Andújar: «Estamos con confianza»

Andújar: «Estamos con confianza»

El balón parado da otro empujón a la Deportiva

El balón parado da otro empujón a la Deportiva

En todo caso, reconoció que el Barakaldo «es un buen espejo donde mirarnos« por ser »un equipo valiente, que no ahorra esfuerzos y recupera mucho en campo rival para plantarse en tres toques en tu portería«. »Está muy bien trabajado y compite muy bien. Hay que estar muy concentrados porque en cualquier desajuste te cogen«, asintió.

Por último, sobre las bajas del equipo, el entrenador blanquiazul descartó para este partido por lesión a Andrés Prieto, Diego Moreno -al que lle faltan 1-2 partidos para volver-, Esquerdo -que sigue mejorando en su recuperación-, Bruno y, posiblemente, también a Pau Ferrer, que sufrió un fisura en la mano tras un golpe en el entrenamiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 León activa su Zona de Bajas Emisiones: todo lo que debes saber para que no te multen
  2. 2 Fallece Juan Ignacio López, el médico leonés que luchó por la Ley ELA
  3. 3 No se multará por la nueva Ordenanza de Movilidad en León hasta dentro de unos meses
  4. 4 Sáenz de Miera será como la avenida Europa o la Condesa
  5. 5 La curiosa imagen de un visón paseándose por una calle de León
  6. 6 Fallece electrocutado en Asturias un joven de 27 años que trabajaba para una empresa del Bierzo
  7. 7 Novedades para los conductores de patinete en León: solo mayores de 16 años y obligatorio el casco
  8. 8 El Bakura, 25 años de historia donde los militares llegan siendo alumnos y vuelven como sargentos
  9. 9 Torneo de futbolín, festival de rock y urban trail este fin de semana en León
  10. 10 Macabro hallazgo de restos de un ritual esotérico en la playa de San Lorenzo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Estévez, ante «un espejo en el que mirarse»: «Debemos estar concentrados en todo momento»

Estévez, ante «un espejo en el que mirarse»: «Debemos estar concentrados en todo momento»