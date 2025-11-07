Estévez, ante «un espejo en el que mirarse»: «Debemos estar concentrados en todo momento» El entrenador de la Deportiva admitió la necesidad de «estar muy concentrados» para hacer frente a un rival que suma nueve jornadas sin perder

La Deportiva afronta una nueva jornada que le da la opción de seguir confirmando su «remontada» tras un mal inicio de temporada y lo hace ante un buen rival con el que compararse en busca de medir las aspiraciones y la situación real del equipo.

En una pista siempre complicada como es Lasesarre, es un día para «estar muy concentrados en todo momento porque en cualquier desajuste te cogen», com o así confirmó Fer Estévez en la rueda de prensa previa al choque.

La dificultad del rival

El técnico dejó claro la realidad de lo que se va a encontrar la Deportiva en el feudo vasco: «Nos vamos a encontrar a un rival que lleva nueve jornadas sin perder y eso habla de su nivel. Es un equipo que corre, que compite y muy vertical. Lo importante es que el equipo sume ante un rival que lleva nueve partidos sin perder«.

Ante la posibilidad de responder a la dinámica del equipo bilbaíno con las estadísticas que avalan la defensa berciana en los últimos duelos, el técnico admitió que «llevar cuatro porterías a cero no supone nada para el siguiente partido».

En todo caso, reconoció que el Barakaldo «es un buen espejo donde mirarnos« por ser »un equipo valiente, que no ahorra esfuerzos y recupera mucho en campo rival para plantarse en tres toques en tu portería«. »Está muy bien trabajado y compite muy bien. Hay que estar muy concentrados porque en cualquier desajuste te cogen«, asintió.

Por último, sobre las bajas del equipo, el entrenador blanquiazul descartó para este partido por lesión a Andrés Prieto, Diego Moreno -al que lle faltan 1-2 partidos para volver-, Esquerdo -que sigue mejorando en su recuperación-, Bruno y, posiblemente, también a Pau Ferrer, que sufrió un fisura en la mano tras un golpe en el entrenamiento.