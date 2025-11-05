Andújar: «Estamos con confianza»

Leonoticias León Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:19 Comenta Compartir

De menos a más, con una inercia positiva. La Deportiva vive el mejor momento de la temporada en cuanto a juego, resultados y estado anímico.

Así lo ha señalado en la sala de prensa del estadio El Toralín el central David Andújar, autor del primer gol en el triunfo del pasado domingo ante el Cacereño (2-0).

«Estamos con confianza», ha expresado el defensa de Torrejón de Ardoz, que insiste en que «siempre entreno al cien por cien».

«Intento dar todo por el equipo», ha expresado el jugador, que prevé un partido «muy físico e intenso» ante el Barakaldo: «Va a ser muy complicado».

