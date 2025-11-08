La Eragudina sigue sin levantar al Atlético Astorga

Borja Pérez Sábado, 8 de noviembre 2025, 18:39 Comenta Compartir

Parecía que ya estaba, parecía que por fin llegaría la primera victoria del Atlético Astorga en casa. Pero el ejercicio de resistencia no fue suficiente y, en el último minuto, cuando más duele, la UD Ourense puso el tanto del empate para volver a evitar una victoria maragata (1-1).

Mario adelantó a los locales y, desde ese momento, lograron replegarse bien, evitando las embestidas visitantes, pero el plan se desbarató en el último momento.

Atlético Astorga Martín; Jesu Jiménez, Jony Lopes, Sellés, Ceinos; Ayub (Manso, min. 85), Aleixo, Albertín (Canito, min. 63), David (Ivi Vales, min. 71), Adri Álvarez (Ribeiro, min. 71); Mario Sánchez (Cervero, min. 85) 1 - UD Ourense 1Vizoso; Varo (Jaichenko, min. 46), Lucas, Labrada (Noel, min. 60), De Prado (Osian, min. 78); Raúl Champi, Parrilla (Manu Núñez, min. 71); Miguel (Rufo, min. 60), Samu, Barbosa; Gamarra Goles 1-0, min. 10, Mario; 1-1, min. 90, Gamarra.

Árbitro Miguel Gómez. Amonestó a Jony, Ayub, Canito y Adri Álvarez por el Atlético Astorga.

Incidencias Estadio La Eragudina. Jornada 10 del grupo I de la Segunda RFEF.

Era un partido trascendental en La Eragudina en busca del primer triunfo en casa y de alzar el vuelo de una vez por todas tras el anterior triunfo. Salió José Luis Lago con un once reconocible en busca de adjudicarse el dominio del esférico y, desde ahí hacer daño a un UD Ourense que llegaba en racha al encuentro -la última victoria, al líder-.

Salió mejor el Atlético Astorga en un duelo trabado desde el inicio que dejó la primera amarilla en el tercer minuto del duelo. A través de una efectividad a la que no acostumbra el conjunto verde, Mario puso el primer tanto del encuentro en los compases iniciales, dibujando un buen guion para el resto del choque.

Intentó subir sus líneas la UD Ourense, que dominó tras el gol, aunque el Atlético Astorga optó por intentar bajar el ritmo de circulación de los gallegos para intentar mantener su triunfo y así logró llegar al descanso por delante.

El segundo tiempo se mantuvo por derroteros similares, con la UD Ourense ncomo principal poseedora del balón, mientras que el Atlético Astorga optó por resguardarse para proteger su premio y hacer daño a través de las transiciones.

El plan funcionaría a la perfección hasta que, en el último minuto, como más duele, Gamarra se sacó un zurdazo que no pudo repeler Martín para poner el empate en el marcador y ahogar finalmente la ilusión maragata, que suma un nuevo empate, pero sigue sin ganar en casa.