leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Once del Atlético Astorga en el encuentro. Atl. Astorga
Fútbol | Segunda RFEF

La Eragudina sigue sin levantar al Atlético Astorga

La UD Ourense consiguió empatar en el último minuto para desbaratar la ilusión de una victoria que ya se tocaba

Borja Pérez

Borja Pérez

Sábado, 8 de noviembre 2025, 18:39

Comenta

Parecía que ya estaba, parecía que por fin llegaría la primera victoria del Atlético Astorga en casa. Pero el ejercicio de resistencia no fue suficiente y, en el último minuto, cuando más duele, la UD Ourense puso el tanto del empate para volver a evitar una victoria maragata (1-1).

Mario adelantó a los locales y, desde ese momento, lograron replegarse bien, evitando las embestidas visitantes, pero el plan se desbarató en el último momento.

Atlético Astorga

Atlético Astorga

Martín; Jesu Jiménez, Jony Lopes, Sellés, Ceinos; Ayub (Manso, min. 85), Aleixo, Albertín (Canito, min. 63), David (Ivi Vales, min. 71), Adri Álvarez (Ribeiro, min. 71); Mario Sánchez (Cervero, min. 85)

1

-

UD Ourense

UD Ourense

1Vizoso; Varo (Jaichenko, min. 46), Lucas, Labrada (Noel, min. 60), De Prado (Osian, min. 78); Raúl Champi, Parrilla (Manu Núñez, min. 71); Miguel (Rufo, min. 60), Samu, Barbosa; Gamarra

  • Goles 1-0, min. 10, Mario; 1-1, min. 90, Gamarra.

  • Árbitro Miguel Gómez. Amonestó a Jony, Ayub, Canito y Adri Álvarez por el Atlético Astorga.

  • Incidencias Estadio La Eragudina. Jornada 10 del grupo I de la Segunda RFEF.

Era un partido trascendental en La Eragudina en busca del primer triunfo en casa y de alzar el vuelo de una vez por todas tras el anterior triunfo. Salió José Luis Lago con un once reconocible en busca de adjudicarse el dominio del esférico y, desde ahí hacer daño a un UD Ourense que llegaba en racha al encuentro -la última victoria, al líder-.

Salió mejor el Atlético Astorga en un duelo trabado desde el inicio que dejó la primera amarilla en el tercer minuto del duelo. A través de una efectividad a la que no acostumbra el conjunto verde, Mario puso el primer tanto del encuentro en los compases iniciales, dibujando un buen guion para el resto del choque.

Intentó subir sus líneas la UD Ourense, que dominó tras el gol, aunque el Atlético Astorga optó por intentar bajar el ritmo de circulación de los gallegos para intentar mantener su triunfo y así logró llegar al descanso por delante.

Noticias relacionadas

Ribeiro devuelve las pulsaciones al Atlético Astorga

Ribeiro devuelve las pulsaciones al Atlético Astorga

Los penaltis frustran el sueño copero del Atlético Astorga

Los penaltis frustran el sueño copero del Atlético Astorga

El segundo tiempo se mantuvo por derroteros similares, con la UD Ourense ncomo principal poseedora del balón, mientras que el Atlético Astorga optó por resguardarse para proteger su premio y hacer daño a través de las transiciones.

El plan funcionaría a la perfección hasta que, en el último minuto, como más duele, Gamarra se sacó un zurdazo que no pudo repeler Martín para poner el empate en el marcador y ahogar finalmente la ilusión maragata, que suma un nuevo empate, pero sigue sin ganar en casa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se incendia un edificio okupado en la calle Alcalde Miguel Castaño de León
  2. 2 Brownie abrirá su primera tienda física en el centro de León
  3. 3 Fallece Juan Ignacio López, el médico leonés que luchó por la Ley ELA
  4. 4 Tres jóvenes trasladados al hospital tras caer su coche de rally por un talud de seis metros en León
  5. 5 León activa su Zona de Bajas Emisiones: todo lo que debes saber para que no te multen
  6. 6 Un herido de 46 años en una colisión entre dos turismos en León
  7. 7 Estafa del gigoló: detenido en una cafetería de Badajoz antes de una cita
  8. 8 El Bakura, 25 años de historia donde los militares llegan siendo alumnos y vuelven como sargentos
  9. 9 La nieve se asoma a las estaciones de esquí de la provincia
  10. 10 El Gobierno confina aves de corral en 18 municipios de León para no propagar la gripe aviar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La Eragudina sigue sin levantar al Atlético Astorga

La Eragudina sigue sin levantar al Atlético Astorga