«Hemos crecido y ahora podemos competir de tú a tú con cualquier equipo»

Borja Pérez Jueves, 4 de septiembre 2025, 08:19 Comenta Compartir

Sergio González 'Nanin' (1979) se mantiene a los mandos de las operaciones en La Virgen del Camino tras una temporada en la que se quedaron con la miel en los labios tras rozas los puestos de playoff de ascenso. Con licencia para soñar pero con el raciocinio de la diferencia de presupuesto respeto a los principales trasatlánticos de la categoría, los verdiblancos afronta un nuevo curso.

-¿Cómo afronta el CD La Virgen la nueva temporada?

-Empezamos con mucha ilusión, creemos que hemos hecho una buena plantilla, quizás más compensada del año pasado. Creo que se está haciendo un buen trabajo, yo no valoro la pretemporada en función de los resultados, intentamos llegar de la mejor forma al comienza de la temporada y creo que lo estamos consiguiendo.

-Arranca su quinta temporada como técnico de La Virgen. ¿Cuál está siendo la clave para tener esa continuidad?

-Nosotros desde el dia 1 creo que hemos tenido muchísima ilusión en lo que hacemos día a día. Lo mas importante y en lo que nos basamos es en trabajar muy a gusto en un club y con una directiva que nos permite trabajar muy cómodos. Esa es la clave que nos está permitiendo crecer y cambiar la dinámica que tenía anteriormente la Virgen del Camino. Tenemos un grupo muy consolidado en Tercera con jugadores muy jóvenes que tienen mucha proyección.

-¿Todavía queda algo de rabia por haberse quedado tan cerca de entrar en los playoff?

-No es rabia, nos tocó quedarnos ahí a las puertas, pero la temporada fue muy buena, el equipo compitió muy bien y creo que no fue inferior a ningún rival. Al final, es fútbol y se decidió por pequeños detalles. Salió cruz, pero el trabajo fue muy bueno y nos debe servir para seguir creciendo.

-¿Qué le faltó al equipo para dar ese último paso hacia el playoff?

-Creo que el año pasado la clave fue en casa. Fuimos un equipo que, aunque es verdad que no perdió mucho, creo que sumamos una racha de seis empates y yo creo que es lo que nos sacó de haber podido meternos en playoff. Creo que en casa tenemos que hacernos mas fuertes y los fichajes van un poco enfocados a eso, a que los objetivos se cumplan a partir de ahí. Fuera de casa fuimos uno de los mejores equipos, pero nos faltaron puntos en casa.

-¿Qué objetivo y qué expectativas hay para este nuevo año en Tercera Federación?

-Nosotros somos un club pequeño aunque es verdad que hemos crecido mucho y ahora podemos competir de tú a tú con cualquier equipo, pero solo nos podemos marcar objetivos a corto plazo. Lo primero es sacar los puntos en las primeras jornadas y colocarnos en una buena zona para trabajar con tranquilidad e ir cogiendo confianza. No podemos mirar más allá de eso, sabemos que es una categoría muy difícil donde muchos partidos se deciden por pequeños detalles y no podemos volvernos locos sabiendo que hay equipos que nos sacan muchísimo presupuesto y son ellos los que deberían tener esa presión.

-¿El club está preparado para poder soñar con un ascenso de categoría?

-Es complicado, estamos viendo este año en la provincia con la Cultural y el Astorga, que han ascendido y están teniendo problemas para cerrar las plantillas y firmar jugadores contrastados en la categoría. Pasas de ser un presupuesto alto a quizás uno de los más bajos. La Virgen del Camino no puede plantearse ahora mismo ese objetivo porque tiene muchas carencias, pero como las tiene el noventa por ciento de los equipos de la categoría. Hay que ser realista y nunca puedes renunciar nada, pero eso no está dentro de los planes de la Virgen ahora mismo.

-¿Van a cambiar muchas caras en la plantilla de cara a este año?

-Nuestra idea, como cada año, ha sido darle continuidad la plantilla, sobre todo si dan nivel como este año anterior. Hemos tenido muy pocas bajas y han sido algunas cono Joaquín que recibió una oferta del Mirandés y ha estado haciendo la pretemporada con un equipo de Segunda División, algo que para nosotros es una alegría. Hemos incidido mucho en intentar reforzar el equipo con cinco o seis incorporaciones que nos dieran esa plantilla más compensada después de que el año pasado quizás se nos quedara un poco corta. Estamos muy contentos con las incorporaciones que hemos tenido y la gente sigue confiando en nosotros.

-¿Para la gente que no lo conozca, a qué le gusta jugar al CD La Virgen de Nanin?

-Nosotros somos un equipo que los números ahí lo dicen. Dominicos es un campo que cuesta, pero fuera de casa fuimos los mejores con Astorga y Tordesillas. Somos un equipo con calidad, que tiene jugadores que saben manejar los tiempos del partido y pueden dominar, pero la fortaleza es que es un equipo que tiene muchas versiones para poder sacar los diferentes partidos. Somos un equipo que se adapta mucho a las circunstancias, muy valientes apretando arriba para apretar en campo contrario.

-¿Está muy condicionado el modelo de juego por las dificultades que suele presentar el césped de os Dominicos en invierno?

-Es verdad que siempre se habla mucho de Dominicos porque el césped se pone mal, pero yo creo que como el noventa por ciento de los campos de Tercera. El invierno en Castilla y león es el que es. Es verdad que los equipos que vienen aquí a Dominicos pues vienen con la lección muy aprendida y saben muy bien como tiene que jugar y como tienen que competir aquí, pero nosotros también tenemos que saber manejar esos tiempos de partido. Es un campo diferente y yo creo que sí es un campo difícil para los equipos de fuera y esta pasada temporada también fue difícil para nosotros.

-¿Hasta qué punto es importante el fútbol base en esta categoría y el hecho de que el juvenil haya ascendido a Liga Nacional?

-El ascenso del juvenil es un paso enorme hacia delante. Están haciendo un grandísimo trabajo con dos ascensos consecutivos. Lo que nos permite es tener jugadores en la base con la capacidad de dar el salto a Tercera, sin necesidad de ir a buscarlo a otros equipos. Habla muy bien de cómo se están haciendo las cosas en el club.