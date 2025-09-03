«Tenemos ganas de ver el nivel competitivo de este equipo»

Dani González León Miércoles, 3 de septiembre 2025, 08:17 Comenta Compartir

En su segunda temporada como entrenador y líder del Júpiter, Sergio Díez 'Pallide' (1987) quiere serguir colaborando en la progresión de futbolistas a la par que logra que el filial de la Cultural siga siendo competitivo. Con ese doble objetivo, vuelve a la parrilla de salida de la Tercera RFEF con el reto de estar cerca de los puestos altos.

«Tenemos ilusión y ganas de ver el nivel competitivo real de este grupo joven», explica Pallide a leonoticias, que señala que los objetivos son los mismos que la temporada pasada: «Y el principal es la formación y progresión de los jugadores, potenciar la mejora individual de cada futbolista».

De esta manera, el técnico leonés espera que sea la propia competición quien «nos vaya colocando en nuestro lugar» después de una temporada donde «los pequeños detalles» les impidieron estar en las plazas de playoff, algo que esperan subsanar «siendo conscientes de que cada jugada, cada duelo, puede ser crucial».

La plantilla ha afrontado un proceso de cambio importante con «prácticamente la mitad» del vestuario siendo sénior de primer año, lo que aboca a la paciencia: «Son jugadores que van a tener que ir prosperando y creciendo mientras compiten, por lo que ese plus de competitividad y adaptación tiene que llegar rápido».

Estos cambios en la plantilla buscan mezclar «jugadores de rendimiento inmediato con otros que vayan creciendo» en un equipo «más joven» que la pasada temporada y con un proyecto ideado a medio plazo. Pero con una idea de juego clara: «Queremos ser atrevidos, con un ataque organizado y agresivos sin balón. Nuestras señas de identidad tienen que ser valentía y atrevimiento».

