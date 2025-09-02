«Queremos seguir una línea de continuidad para asentar el proyecto en la categoría»

Borja Pérez Martes, 2 de septiembre 2025, 10:42 Comenta Compartir

Tras conseguir una permanencia no apta para cardiacos, José Ángel Montaña (1990) seguirá un año más al frente del Atlético Mansillés, que buscará asentarse en Tercera Federación, algo que hace dos años «parecía impensable» para el club.

-¿Cómo afronta el Atlético Mansillés esta temporada después de haber conseguido una permanencia que fue casi de infarto?

-Afrontamos esta temporada con mucha ilusión, muchas ganas y con la confianza de haber mantenido la categoría el primer año, que obviamente era el más complicado porque nuestro equipo contaba con tan solo dos jugadores con experiencia en la categoría. Es verdad que las ocho/diez primeras semanas fueron un poquito duras porque cometimos errores impropios de la categoría y eso te hace perder puntos.

-¿Qué nota le pondrías ahora más en frío ese primer año en Tercera Federación?

-La nota del club tiene que ser aprobado porque fuimos capaces de conseguir el objetivo, pero si eres capaz de conseguirlo por muy poquito tienes un suficiente. Si uno ve la trayectoria del equipo durante toda la competición pues fue complicado porque al principio pagamos la novatada con expulsiones, con partidos que no acabábamos de cerrar, nos rascaban puntos en el descuento… A final de temporada, la Virgen nos ganó en el 93 y el Júpiter en el 92, llegamos muy asfixiados al final, pero lo importante fue que llegamos y que pudimos aprovechar las oportunidades que tuvimos. Estoy muy contento con el rendimiento y, sobre todo, con el crecimiento del equipo, pero tenemos que entender que esta categoría tiene una exigencia muy alta y que si el club quiero continuar y asentarse en ella, tiene que ser capaz de cumplir los objetivos con un colchón mucho más grande para no pasar apuros.

-¿Considera que el hecho de sufrir tanto también ayuda a saber gestionar un poco esos momentos más difíciles de cara a este segundo año?

-Por supuesto. Para ser capaz de gestionar momentos difíciles, pero sobre todo para ser capaz de gestionar situaciones para no tener que llegar a esos momentos difíciles. Nosotros tenemos situaciones de partido muy puntuales que nos costaban puntos después de ser muy superiores al rival. Creo que al equipo le ayuda a ser capaz de no llegar a esos momentos.

-A nivel de entrenador... ¿Cambia muchos conceptos del año pasado a este?

-Esta va a ser la tercera temporada que estamos en el club y sería un error bastante torpe querer hacer un cambio radical en el equipo. Creo que tanto el club como yo trabajamos en la misma dirección. Sabemos quienes somos y qué cuerpo técnico tenemos y el Mansillés que se va a ver la próxima temporada, si yo continuo, va a ser el mismo, aunque obviamente con detalles pulidos y con jugadores que nos van a permitir tener mucha más continuidad con el balón, pero se va a ver un equipo valiente, que apriete arriba y vaya a por el rival, no muy diferente a lo que venimos viendo.

-Va a cambiar mucho la plantilla respecto al año pasado que consiguió la permanencia? ¿Te gusta darle continuidad o te preocupa que los equipos puedan tener cogidos ya los conceptos?

-Queremos seguir la misma línea de continuidad de la plantilla. Somos conscientes de que hubo jugadores que no fueron capaces de cumplir con la exigencia de la categoría y que desafortunadamente tuvieron que abandonar el equipo, pero creemos y pensamos que dar continuidad a la gente es muy importante para nosotros. Además, tenemos muchos jugadores de la zona que tienen un sentimiento de pertenencia muy importante.

-Qué supone a nivel institucional y económico el hecho de haberse mantenido en Tercera RFEF?

-Supone muchísimo, para el club es fundamental en muchos aspectos. El primero, el económico porque el club tiene más facilidades económicas en cuanto a subvenciones y patrocinadores que obviamente en preferente no se tenían. Creo que el municipio vuelve a ser un referente del fútbol leonés y eso me parece muy importante cuando municipios como La Bañeza o Benavente, con muchos más habitantes, no son capaces de llegar al equipo a Tercera Federación, lo que demuestra la dificultad que tiene.

-¿Qué objetivo tiene el Atlético Mansillés en esta temporada? Si no hay objetivo, qué expectativas? Confías en no pasar tantos apuros?

-Confío en seguir haciendo las cosas lo mejor posible y todo pasa por conseguir la permanencia. Eso es fundamental, ser capaces de asentarse en la categoría, algo que hace dos años era impensable. A partir de ahí, tenemos un año más de experiencia y hemos sido capaces de firmar jugadores con trayectoria importante en la categoría. Teóricamente, el equipo debería hacer las cosas mejor, pero vamos a seguir la misma línea de trabajo.

-¿Cómo es para un entrenador el hecho de que el presidente del club sea también jugador de campo y que haya vuelto a renovar?

-Significa tener la confianza de la persona con más importancia del club. No hay nadie mejor que él para valorar nuestro trabajo. Pasamos muchas horas juntos, tenemos una comunicación muy fluida tanto dentro como fuera del campo. Fue muy importante para nosotros el apoyo que tuvimos la temporada pasada cuando las cosas no iban bien, que lo más fácil es cambiar el cuerpo técnico. La renovación ha sido absolutamente deportiva porque creo que es una persona que este año no pudo demostrar su mejor nivel, pero a día de hoy nos sigue aportando muchísimo como capitán.

-¿Qué papel tiene la afición en este club?

-Un papel trascendental para nosotros. Es bastante complicado de entender si no se vive desde dentro. Nosotros hemos tenido la suerte de vivirlo muy de cerca las dos últimas temporadas. Es una parte muy importante del club. Los chicos y nosotros hemos sentido el apoyo en todo momento, cuando lo fácil era criticar a los jugadores y al entrenador. En todo momento han estado ahí y gran parte de la culpa del ascenso y de la permanencia este año es suya. Es una afición inigualable y creo que muchos equipos deberían sentir envidia sana.

-¿Crees que está ayudando el hecho de poner buenos precios en abonos para los más jóvenes para intentar mantener a la afición a largo plazo y que no se hagan de otros equipos? ¿Es el momento en el que más enganchada esta la gente del pueblo a su equipo?

-Yo no puedo hablar de lo que ha pasado hace cinco o seis años y sería un poco egoísta por mi parte. Como todo el mundo sabe, este club empezó en la Liga de la Amistad y fue capaz de generar esa ilusión en el pueblo. Lo que sí creo es que los más jóvenes han dado un paso hacia adelante y el club también lo ha dado creando equipos de fútbol base. Por otra parte, los precios del Atlético Mansillés son seguramente los más baratos de la categoría y más baratos que muchos equipos de Regional y Preferente y eso indica que el club quiere que todo el mundo sea partícipe.

