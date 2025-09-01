«Queremos crecer a la par que lo hacen los jugadores»

Dani González León Lunes, 1 de septiembre 2025, 08:25 Comenta Compartir

Medio año después de su llegada al banquillo del Atlético Bembibre, Manolo Pérez (1976) busca estabilidad. Después de un verano atípico, sufrido, en el que el equipo berciano pasó de estar descendido a recuperar su plaza en Tercera RFEF por el ascenso del Burgos Promesas, en La Devesa buscan ahora no sufrir.

Ese será el objetivo de Pérez en su segunda temporada, la primera desde el inicio, al frente de las 'águilas' después de hablar de un verano de «incertidumbre». «No sabíamos en qué categoría íbamosa a salir y eso retrasó nuestra planificación, no podíamos movernos y luego tuvimos que hacer todo más rápido», explica a leonoticias.

El entrenador berciano se ha sentido reforzado con su continuidad confirmada con el cuadro del Bierzo Alto después de una etapa, bajo su dirección, en la que fueron «regulares» pero les faltó mejorar en el sprint final. «El trabajo estaba ahí y se agradece que el club lo haya valorado», apunta.

Con una plantilla con renovaciones y caras nuevas, casi a partes iguales, lo positivo es que no empiezan de cero y ganan en «esencia» en la plantilla. Se han dado bajas, explica, sobre todo de jugadores foráneos para «afrontar un recorte presupuestario», suplido con «futbolistas jóvenes, con proyección y calidad y de la zona».

El Atlético Bembibre gana en identidad berciana en busca, señala Pérez, de una retroalimentación: «El futbolista berciano encuentra dónde competir a cierto nivel y nosotros crecemos a la par que lo hacen ellos. Queremos seguir siendo un club referencia en nuestra zona de influencia». Algunos regresan, como José Manuel o Héctor Santín, y otros encuentran en esta temporada una gran oportunidad, como Arnau o Arturo Ordóñez.

Así, el Atlético Bembibre ha buscado, en primer lugar, confeccionar una buena plantilla para, ahora, «ser un equipo». «Y, si lo logramos, los resultados llegarán y será la competición la que nos diga hasta dónde podemos llegar», expone Manolo Pérez, que quiere que su equipo proponga, provoque errores en el rival y tenga la pelota.

Pero sin reducirse a eso porque, asegura, habrá campos «donde tengamos que adaptarnos». «Tendremos que ser camaleónicos y no despreciar otras herramientas como el contragolpe o la presión alta», indica.

