leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Algunas de las personas que se fotografiaron con la Copa.

Ver 13 fotos
Algunas de las personas que se fotografiaron con la Copa. Lucía Gutiérrez

La copa que une generaciones vuelve a León: «Nunca pensé que podría verla en persona»

Cientos de personas de todas las edades se dieron cita en San Marcos para hacerse una fotografía con el trofeo del Mundial ganado por España

Borja Pérez
Lucía Gutiérrez

Borja Pérez y Lucía Gutiérrez

León

Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:44

Cuando se cumplen 15 años de la consecución del Mundial de Sudáfrica, la Copa del Mundo conseguida por España sigue causando sensación en el país. Sobre todo, en aquellos jóvenes que no pudieron vivir ese momento y buscan a través del trofeo poder guardar en su retina un recuerdo para toda la vida.

Con motivo de la novena edición del Foro Internacional del Deporte, que viene contando con protagonistas como Alberto contador o Íker Casillas, se ha buscado rememorar la gesta del Mundial con la exposición de la Copa en San Marcos.

Hasta allí se han desplazado cientos de personas de todas las edades, desde aquellos que recuerdan perfectamente cómo y dónde lo vivieron hasta los más jóvenes, que ni siquiera habían nacido.

Muchas formas de vivirlo

Hay un término que se repite entre todos los que lo recuerdan: «Fue muy emocionante». José María Alonso y su hijo Pablo, Cristina, Aurelio Oricheta, Margarita y Melissa Hidalgo la utilizan para referirse, con una sonrisa, a un día que sigue grabado en su pensamiento.

Algunos, como José María, la vivieron «desde casa». Otros, como Aurelio, estaban «reunidos con la familia». Por supuesto, muchos, como Margarita, Melissa o Sergio, lo vivieron «en un bar», una tónica muy repetida de celebración que, por lo general, después se trasladó hacia la fuente de Santo Domingo. Hubo, inbcluso, quienes la vivieron desde Venezuela, como Ángel Gallardo, que también recuerda sus ganas de que ganara España el título.

Optimismo con el próximo Mundial

Pablo Alonso, cuya edad le impide haber vivido aquella gesta histórica, admite frente a la Copa que «es imponente», al tiempo que reconoce pensar «que nunca iba a ver un trofeo de la Selección».

Noticias relacionadas

Casillas bendice a Fran González: «Hay muchas esperanzas puestas en él»

Casillas bendice a Fran González: «Hay muchas esperanzas puestas en él»

Iker Casillas ya se deja ver por León: «Soñaba con encontrarme con él»

Iker Casillas ya se deja ver por León: «Soñaba con encontrarme con él»

Contador llega con su historia vital a León: «El camino a veces se tuerce, pero puede ser una oportunidad»

Contador llega con su historia vital a León: «El camino a veces se tuerce, pero puede ser una oportunidad»

independientemente de la edad y la experiencia, todos concuerdan en las buenas sensaciones de la nueva selección de cara al próximo Mundial. Los más comedidos, como el caso del joven Pelayo Gallego, al que ver la Copa le parece «un sueño que muchos leoneses hemos cumplido», ven a España como «un aspirante», a pesar de tener enfrente a otras fuertes selecciones como «Argentina o Francia».

En el bando contrario, el de los más optimistas, también admiten que «España tiene la selección más fuerte y va a ser campeona del Mundial». Sergio, luciendo su camiseta de la Cultural, reconoce entre risas que «firmaría ahora mismo la permanencia de la Cultural y el Mundial de España».

Uno más en la familia

La exhibición de la copa dejó momentos emocionantes como el de Beatriz Quintanilla, junto a su pareja y su niño, vestido y pintado de la Selección Española para la ocasión: «Es muy emocionante. Nosotros lo vivimos con la niña mayor y ahora tenemos la oportunidad de venir a verlo con el pequeño».

Así, coincidiendo con la estancia de Íker Casillas, uno de los principales protagonistas, en León, la Copa del Mundo devolvió a muchos a uno de los mejores momentos de su vida.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iker Casillas ya se deja ver por León: «Soñaba con encontrarme con él»
  2. 2 Un pasacalles de luz, percusión y correfuegos para iniciar San Froilán en León
  3. 3 Come y Calle 2025: siete nuevas food trucks y ocho ausencias destacadas en San Froilán
  4. 4 Desciende a nivel 0 el incendio a pocos minutos de León ubicado en San Feliz
  5. 5 PSOE y UPL aprueban la ZBE en León y abren la puerta a las multas en las calles peatonales del centro
  6. 6 El Ayuntamiento de León devolverá «de oficio» los recibos de la tasa de basura tumbada por el TSJ
  7. 7 Once restaurantes de León, en el 10% de los mejores de Tripadvisor
  8. 8 El Erte de «fuerza mayor» en PlusContacto tendrá una duración «máxima» de seis meses
  9. 9 Las noticias imprescindibles del jueves 25 de septiembre en León
  10. 10 Estos son los cambios de párrocos ordenados en la Diócesis de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La copa que une generaciones vuelve a León: «Nunca pensé que podría verla en persona»