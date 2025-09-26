La copa que une generaciones vuelve a León: «Nunca pensé que podría verla en persona» Cientos de personas de todas las edades se dieron cita en San Marcos para hacerse una fotografía con el trofeo del Mundial ganado por España

Algunas de las personas que se fotografiaron con la Copa.

Cuando se cumplen 15 años de la consecución del Mundial de Sudáfrica, la Copa del Mundo conseguida por España sigue causando sensación en el país. Sobre todo, en aquellos jóvenes que no pudieron vivir ese momento y buscan a través del trofeo poder guardar en su retina un recuerdo para toda la vida.

Con motivo de la novena edición del Foro Internacional del Deporte, que viene contando con protagonistas como Alberto contador o Íker Casillas, se ha buscado rememorar la gesta del Mundial con la exposición de la Copa en San Marcos.

Hasta allí se han desplazado cientos de personas de todas las edades, desde aquellos que recuerdan perfectamente cómo y dónde lo vivieron hasta los más jóvenes, que ni siquiera habían nacido.

Muchas formas de vivirlo

Hay un término que se repite entre todos los que lo recuerdan: «Fue muy emocionante». José María Alonso y su hijo Pablo, Cristina, Aurelio Oricheta, Margarita y Melissa Hidalgo la utilizan para referirse, con una sonrisa, a un día que sigue grabado en su pensamiento.

Algunos, como José María, la vivieron «desde casa». Otros, como Aurelio, estaban «reunidos con la familia». Por supuesto, muchos, como Margarita, Melissa o Sergio, lo vivieron «en un bar», una tónica muy repetida de celebración que, por lo general, después se trasladó hacia la fuente de Santo Domingo. Hubo, inbcluso, quienes la vivieron desde Venezuela, como Ángel Gallardo, que también recuerda sus ganas de que ganara España el título.

Optimismo con el próximo Mundial

Pablo Alonso, cuya edad le impide haber vivido aquella gesta histórica, admite frente a la Copa que «es imponente», al tiempo que reconoce pensar «que nunca iba a ver un trofeo de la Selección».

independientemente de la edad y la experiencia, todos concuerdan en las buenas sensaciones de la nueva selección de cara al próximo Mundial. Los más comedidos, como el caso del joven Pelayo Gallego, al que ver la Copa le parece «un sueño que muchos leoneses hemos cumplido», ven a España como «un aspirante», a pesar de tener enfrente a otras fuertes selecciones como «Argentina o Francia».

En el bando contrario, el de los más optimistas, también admiten que «España tiene la selección más fuerte y va a ser campeona del Mundial». Sergio, luciendo su camiseta de la Cultural, reconoce entre risas que «firmaría ahora mismo la permanencia de la Cultural y el Mundial de España».

Uno más en la familia

La exhibición de la copa dejó momentos emocionantes como el de Beatriz Quintanilla, junto a su pareja y su niño, vestido y pintado de la Selección Española para la ocasión: «Es muy emocionante. Nosotros lo vivimos con la niña mayor y ahora tenemos la oportunidad de venir a verlo con el pequeño».

Así, coincidiendo con la estancia de Íker Casillas, uno de los principales protagonistas, en León, la Copa del Mundo devolvió a muchos a uno de los mejores momentos de su vida.