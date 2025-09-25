Contador llega con su historia vital a León: «El camino a veces se tuerce, pero puede ser una oportunidad» El ciclista madrileño protagonizará la primera ponencia del FID y decide no pronunciarse acerca de las protestas propalestinas en La Vuelta: «Ha sido complicado, pero me intento centrar sólo en lo deportivo»

Dani González León Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:07

El FID llega a su novena edición y arranca este jueves con una de las grandes figuras del deporte español: Alberto Contador. El ciclista madrileño protagonizará esta primera jornada de jueves con un lema: trasladar su historia vital.

«Tengo grandes recuerdos de León», señala el ciclista, que compitió en unos campeonatos de España sub-23 en la capital leonesa. «Quiero trasladar mi estilo de vida, mi historia y esas nuevas motivaciones una vez he dejado el ciclismo. Y, sobre todo, que si te planteas unos objetivos y luchas por ellos, puedes alcanzarlos. Siempre hay situaciones en las que el camino se tuerce, pero se pueden convertir en oportunidades», ha expresado.

Ahora vive una nueva vida como comentarista en Eurosport, algo que está «disfrutando muchísimo» aunque Contador sigue «pensando como ciclista». «Ahora vemos un ciclismo más divertido, de ataque, con figuras más trascendentes», expone el deportista parleño, que insta a apostar por la base en un deporte «rico en valores como el sacrificio o la toma de decisiones».

En este sentido, ve al ciclismo español en estado de transición, después de una generación «que lo ganábamos todo» y en un momento donde hay una serie de corredores extranjeros «muy dominantes». «Tenemos una generación muy joven y talentosa que pronto estará ahí», ha expresado Contador, que considera que las claves para llegar a ser un gran ciclista es «tener pasión por lo que haces».

El exciclista no se ha pronunciado acerca de las movilizaciones proPalestina durante la Vuelta a España porque «siempre me he querido centrar en lo deportivo». «Creo que es lo que busca el televidente que nos están escuchando por la tele. Era complicado en algún momento, cuando cortaban la carretera, pero me centro en eso y en la importancia de que una figura como Vingegaard ganase la Vuelta», ha indicado.

Por último, ha mostrado su pena por la desaparición de la Vuelta a León, que él nunca disputó pero de la que «salieron grandes talentos». «El ciclismo se ha globalizado y los presupuesto de cada equipo son altísimos. Antes había en España cinco o seis equipos profesionales y se tenían que nutrir de corredores de casa. Ahora hay muchos menos espacios que antes en el pelotón profesional», ha explicado.

