«El sueño del FID es Rafa Nadal. Y haremos todo lo posible para que esté en la décima edición»

Dani González León Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:19

El proyecto comenzó por una mezcla de pasión por el deporte y la ambición de crear un evento gigante en León. Y así, Francisco del Río, engendró el Foro Internacional del Deporte que, pese a las dificultades para salir en los primeros años, ya se ha consolidado como una cita ineludible para los amantes del deporte en León.

Desde este jueves y hasta este sábado, se celebra en el Auditorio Ciudad de León la novena edición con figuras de la talla de Íker Casillas, Alberto Contador, Mireia Belmonte y Paul Montiel: «Lo diferencia es que, nueve años después, el comentario que escuchamos es que esta edición es mejor que la anterior. Y es muy gratificante».

Con el evento «consolidado» a nivel nacional, esta edición ofrece «cuatro historias de vida tremendas» donde destaca Casillas por el poder mediático de fútbol - que ha obligado a habilitar la tribuna posterior del Auditorio por primera vez en la historia del FID -, además de las historias de superación de Contador, Belmonte y Montiel: «Son lecciones de deporte y vida».

Del Río percibe a la ciudad «volcada», mostrando una gran «expectación» a la hora de anunciar la nómina de ponentes, algo que se atestigua con la venta de entradas. «Rozaremos el lleno todos los días», asegura el director del evento, que recalca que «la gente quiere al FID y el corazón del FID es León».

Rafa Nadal, ¿el año que viene?

Con ese ánimo, ya trabaja en la décima edición: «Es una efeméride especial y buscamos hacer algo nunca visto hasta la fecha». Y Del Río riene claro su sueño: Rafa Nadal. «Lo que ha significado y cómo representa los valores del deporte le convierten en un ponente idóneo».

Desde el FID reconocen que los esfuerzos están puestos en tener al tenista manacorí en la próxima edición y hacerle percibir que «este evento es único». «Es el sueño de todos y sabemos que no va a ser fácil, pero ya llevamos varios meses hablando con su entorno», ha expresado.

De esta manera, el Foro Internacional del Deporte afronta una novena edición cargado de ilusión y grandes historias, pero con los cimientos ya colocados para lograr un décimo foro único e histórico.

