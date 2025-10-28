En busca de una nueva campanada en la Copa

Borja Pérez Martes, 28 de octubre 2025, 15:50 Comenta Compartir

Los aficionados del Atlético Astorga mantienen aún en su retina aquellas grandes citas coperas que tuvieron como culmen la visita a La Eragudina del Sevilla FC, dejando una noche gélida y mágica a partes iguales para una entidad que, respaldada por su afición, no puso las cosas nada fáciles a todo un equipo de la máxima élite nacional.

Ahora, dos años después, los maragatos buscarán una andadura similar y, para ello, todo pasa por dar la primera campanada este miércoles (20:00 horas) ante el CD Mirandés, un equipo de Segunda División que llega tocado tras su mala dinámica liguera.

Atlético Astorga Diego Llamazares; Sergio, Jony, Manso, Selles; Ayoub, Canito, Adri Álvarez, Albertín, Ceinos, Cervero - CD Mirandés Nikic; Juan Gutiérrez, Juan Gutiérrez, Postigo, Adrián Pica, Medrano; Álex Cardero, Aarón Martín, Marino; Salim El Jebari, Eto'o Árbitro Germán Cid Camacho (colegio castellano y leonés)

Incidencias Estadio La Eragudina. Primera ronda de la Copa del Rey. Sin retransmisión televisiva.

Aunque para los verdes ya es un premio poder disputar esta eliminatoria ante un conjunto dos categorías superior, fruto del buen trabajo realizado la pasada temporada que culminó con ascenso, la realidad es que el Atlético Astorga no va a regalar nada.

Sin embargo, la eliminatoria está algo condicionada -en ambos lados- por la obligación de tener que mirar hacia la competición liguera por los malos resultados que vienen pasando factura.

Malas dinámicas

Por parte del Atlético Astorga, son cuatro los partidos consecutivos sin ganar, lo que supone ver a los maragatos en la última plaza de la clasificación con tan solo cuatro puntos. Además, no han ganado aún en La Eragudina, donde solo sumaron un empate en el último choque ante el Rayo Cantabria.

Una situación similar, aunque salvando las distancias de categorías, atraviesa el CD Mirandés, que no gana desde el pasado 5 de septiembre al Albacete y está penúltimo en la Segunda División, solo por delante del Real Zaragoza.

Además, tras perder ante el Racing y con las miradas centradas en el duelo del sábado ante la Cultural en el Reino de León, todo invita a pensar en la aparición en el once de los menos habituales.

De esta forma, el Atlético Astorga, a pesar de su mala dinámica, tiene una gran oportunidad de dar un golpe sobre la mesa ante su gente y conseguir seguir avanzando de ronda en la copa de los sueños para, así, asegurarse un nuevo duelo ante un Primera División.