Sin televisión para los equipos leoneses en Copa del Rey

Duelo entre la Cultural y el Almería de la pasada temporada en la Copa del Rey.

Dani González León Lunes, 27 de octubre 2025, 18:45

No habrá televisión en ninguno de los partidos de la Copa del Rey que involucran a equipos leoneses.

La RFEF ha anunciado los canales en los que se podrán ver los partidos de este torneo en su primera ronda, entre los que no aparecen ni el duelo de la Cultural, ni el del Atlético Astorga ni el de la Ponferradina.

De esta manera, el Tropezón-Cultural (martes, 20:00 horas), el Atlético Astorga-Mirandés (miércoles, 20:00 horas) y el UD Logroñés-Ponferradina (jueves, 20:00 horas) no tendrán emisión en directo, pero sí podrán seguir en el directo web de leonoticias.

Movistar +, que tiene los derechos de la Copa del Rey, emitirá todos los partidos en los que haya un equipo de Primera División involucrado. A ello se suman el Toledo-Sevilla que emitirá Teledeporte y las retransmisiones de canales autonómicos como Aragón TV, TVG, RTPA, BTV, TV3 o Canal Sur.

