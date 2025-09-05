«El ascenso significa colocar al Olímpico en el mapa del fútbol femenino»

Borja Pérez Viernes, 5 de septiembre 2025, 08:16 Comenta Compartir

Víctor Santos 'Vitolo' (1996) arranca su cuarta temporada a los mandos del Olímpico de León y lo hace debutando en la Segunda RFEF. Tras un ascenso histórico para el fútbol femenino leonés, el club busca reunir todos los factores para poder asentarse en la categoría.

-¿Cómo está el equipo después de haber conseguido el histórico ascenso a Segunda RFEF?

-Muy orgulloso del trabajo que hemos ido haciendo, es el fruto del trabajo de las jugadores y del cuerpo técnico después de tres temporadas ya con ellas. Esto demuestra un poco que los proyectos a medio y largo plazo dan su resultado. Esto no para, tienes tiempo para celebración y para desconectar, pero no demasiado. Estamos inmersos ya en esta nueva temporada.

-¿Qué supone para el club y para el técnico a nivel personal este ascenso?

-A nivel personal es el logro más grande que he conseguido como entrenador. A nivel de club, era un objetivo que se llevaba marcando durante tiempo, pero es una competición muy complicada con equipos que iban a estar seguro en la parte alta porque sus proyectos así lo demandaban. Es un logro muy importante que significa colocar al Olímpico en el mapa del fútbol femenino.

-¿Y a nivel institucional y económico?

-Los viajes son más largos y las jugadores que necesitas para rendir demandan un poder económico más alto y el cuerpo técnico lo mismo, creo que al final va de la mano ese salto de categoría con el salto económico y estamos siempre agradecidos al club por el esfuerzo que hace para conseguir estas cosas. Vamos a tratar de devolvérselo con una buena temporada.

-¿Qué tiene el vestuario para haber llegado a conseguir este gran rendimiento de los últimos tres años?

-La clave es la unión, cuando llegan jugadoras nuevas se adaptan a la perfección por el grupo que hay y por la familia que es el Olímpico. El mérito del grupo es muy grande y también del esfuerzo, el compromiso y el ritmo de entrenamiento que tienen las chicas. Creo que esa es la clave, tener esa constancia y a la vez tener un grupo humano magnífico.

-¿Qué expectativas y qué objetivo tiene el Olímpico en el debut en Segunda RFEF?

-Se han repartido los grupos recientemente y nos han encuadrado en el grupo I, que a mi modo de ver es el más complicado. Al final, nos enfrentamos a proyectos deportivos gigantes que creemos que van a estar en la parte alta y además, al no haber estado en esta categoría, es complicado marcarte un objetivo a nivel posicional. La dinámica va a ser la de afrontar los partidos dándole la importancia que lo merecen, sin marcarnos un objetivo posicional, aunque a nivel de expectativas puedo decir que el grupo está con una ilusión tremenda y una ilusión muy grande que han demostrado desde el primer entrenamiento.

-¿Se va a mantener el mismo modelo de juego o como entrenador esta categoría obliga a cambiar conceptos?

-Yo creo que la línea continuista es importante cuando llevas tanto tiempo en el club. Cuando llevas cuatro temporadas en el primer equipo, es importante dar esa continuidad, siempre entre comillas, porque creo que hay que adaptarse al grupo y al perfil de jugadoras que tengas. Nuestro cuerpo técnico y yo pensamos de la misma forma, entonces pues vamos a empezar a trabajar en una línea reconocible, siempre con algún cambio, pero bueno también hemos variado cosas estos años en función de los partidos y seguirá haciéndose de esa forma.

-¿Cuál debe ser la clave para conseguir la permanencia y poder asentarse en la categoría?

-La clave va a ser el aspecto mental. Venimos de ser un equipo muy sólido, una primera espada en la Tercera Federación, de llegar a muchísimos puntos y debemos estar preparadas para saber que no vamos a poder conseguir esa cantidad de puntos porque los rivales son mucho más exigentes. Tenemos que saber reponernos de esas posibles derrotas o esos posibles resultados que nos puedan parecer más injustos. La otra clave creo que va a ser la adaptación de las nuevas jugadoras al modelo de juego y el ritmo que ten gamos en competición, que va a marcar la diferencia.

-¿Ha habido muchos cambios en el equipo para afrontar este reto o ayuda el ascenso para la continuidad de las jugadoras?

-Hemos conseguido renovar a doce jugadoras de un perfil de experiencia en el club que saben lo que es el Olímpico y lo que significa este ascenso, vamos a dar continuidad ahí. Luego, hasta la fecha tenemos ocho o nueve incorporaciones que se irán anunciando en los próximos días. No descartamos incorporar alguna más, pero en principio el 95% de la plantilla está cerrada.

-¿Hay cantera y relevo suficiente para sostener este crecimiento?

-Es una de las cosas que menos se ven de cara a la gente de fuera y es todo el trabajo que se está haciendo en la base. El crecimiento del primer equipo ha sido grande, pero diría que ha sido más grande el crecimiento que ha habido en la base. Creo que eso es un poco mérito de la dirección deportiva, de Yolanda Chamorro, que ha hecho ahí un gran trabajo para dar esos cimientos a las jugadoras y prepararlas para dar el salto.

-Cómo de importante es la afición en este nuevo desafío?

-Es muy importante, fundamental contar con el apoyo de la gente. Contamos con que vamos a tener apoyo, pero sabemos que es un deber nuestro practicar un fútbol vistoso que anime a la gente a venir al Olímpico de León y también sabemos que si conseguimos buenos resultados, pues al final conseguiremos agrupar mucha más gente como hicimos la temporada pasada.