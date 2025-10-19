Andoni y Xemi devuelven la sonrisa a El Toralín

Borja Pérez Domingo, 19 de octubre 2025, 14:00 Comenta Compartir

Empieza a respirar la Deportiva y, en consecuencia, también la afición berciana. Hubo que esperar y mucho, hasta la jornada 8, para que El Toralín haya podido celebrar el primer triunfo del conjunto berciano (2-0).

Los de Fernando Estévez, tras un inicio complejo de encuentro en el que dominó el Zamora CF y en el que los pitos volvieron a hacerse eco en el feudo ponferradino, consiguieron anotar en su primera acción clara y, a partir de ahí, tirar de autoridad y de experiencia para manejar a la perfección el resto del partido hasta acabar quedándose los tres puntos.

SD Ponferradina Ángel; Boris Moltenis, Ger Nóvoa, Andújar, Andoni López (Vasco, min. 79); Diego Moreno, Undabarrena, San Emeterio (Borja Valle, min. 61), Xemi, Keita (Pau Ferrer, min. 73); Cortés (Borja Vázquez, min. 78) 2 - 0 Zamora CF Sobrón; Sergi López (Burón, min. 46), Athuman, Erik Ruiz, Dani Merchán; Rufo (Álvaro Romero, min. 81), Clavería (Carlos Ramos, min. 61), Markel Lozano, Kike Márquez (Sancho, min. 61); Carbonell; Javi Eslava (Farrell, min. 75) Goles 1-0, min. 36, Andoni López; 2-0, min. 87, Xemi.

Árbitro Garcia Arriola. Amonestó a San Emeterio por parte de la Deportiva y a Loren Burón por parte del Zamora CF.

Incidencias Estadio Municipal El Toralín. 4.898 espectadores. Jornada 8 del grupo I de la Primera RFEF.

Siguiendo la clásica frase de que lo que funciona, es mejor no tocarlo, Estévez mantuvo una línea continuista en el once elegido respecto al balsámico triunfo en Talavera, sin ningún cambio respecto al choque en Talavera.

El inicio del choque fue muy contrario a lo esperado por los bercianos para este partido. Frente a la feroz entrada al encuentro que se presumía fruto de la necesidad de sumar en casa, fue el Zamora CF quien monopolizó por completo la posesión durante los compases iniciales, probando los centros laterales como fórmula para hacer daño.

Cambio de guion

La Deportiva estaba mostrando una seria versión en los alrededores de su área, defendiéndose bien, pero sin lograr salir de su campo ni siquiera en transiciones, lo que provocó los primeros pitos en El Toralín por la impaciencia de unos aficionados que querían que su equipo avanzara.

Las claves Xemi De nuevo, aunque esta vez no hizo él el primer tanto, Xemi volvió a ver portería en un momento importante para el equipo de Estévez. El futbolista está cogiendo mucho peso en el ataque blanquiazul. Manejo del choque En un día donde los nervios podían apoderarse de los jugadores y tras un mal inicio de partido, la Deportiva se adelantó y logró manejar el choque con autoridad hasta acabar sumando los tres puntos.

Fue superado el ecuador del primer acto cuando la balanza cambió su dirección, empezando a decantarse hacia la meta zamorana con los primeros intentos locales. Probó Keita desde fuera del área, en lo que sería el preludio del primer tanto de la mañana para el equipo de Estévez.

Un centro de Diego Moreno se paseó por el área hasta llegar a la testa de Andoni López, que mandó el balón al fondo de la red. Y así, resarciéndose de un mal inicio de encuentro, lograron irse al descanso con el mayor premio posible ante un Zamora que dominó más, pero con menos colmillo arriba.

La Deportiva se mantiene más firme

Ya con el tesoro del resultado favorable conseguido, la Deportiva desplegó un fútbol más pausado en el inicio de la segunda mitad frente a un Zamora CF más agobiado y, por tanto, impreciso en sus intervenciones.

Sobre la hora de encuentro, pediría la Deportiva la revisión del Var por un posible penalti que podría haber encarrilado el encuentro tras el agarrón sobre Cortés, pero el colegiado mantuvo su decisión de no señalar la pena máxima.

Lejos de optar por un cambio de planteamiento enfocado a defender el resultado, Estévez ingresó al terreno de juego a Pau Ferrer y Borja Valle por San Emeterio y Pau Ferrer, dotando de mayor potencia el ataque berciano.

Y así, con valentía, el equipo blanquiazul manejó a la perfección los últimos compases del choque, sin la necesidad de que interviniera Ángel Jiménez. De hecho, el duelo quedó sentenciado minutos antes del final, cuando Xemi, una vez más, logró ver puerta para guardarse definitivamente los tres puntos.

De esta forma, conseguía la Deportiva su primera victoria en casa y su segundo triunfo consecutivo, empezando a ver la luz y saliendo así de los puestos de descenso a Segunda RFEF.

