Ziganda: «La Copa es una competición que solo tiene cosas buenas»

La Cultural estrena una nueva competición que, aunque para muchos pueda suponer una carga física que dificulte el trayecto natural de la liga, para Ziganda significa una oportunidad de cara a que su plantilla de 27 futbolistas tenga el mayor rodaje posible.

Así lo confesó el técnico en la rueda de prensa previa al inicio de la competición de este martes (20:00 horas) ante el CD Tropezón, dejando claro, por otro lado, que será un encuentro donde los protagonistas por parte de la Cultural serán los menos habituales en la Segunda División.

La importancia de la mentalidad

«La Copa es una competición oficial que solo tiene cosas buenas. Además de la posibilidad de pasar eliminatorias, de tener algo bonito y de traer la competición aquí, también sirve para mantener la plantilla viva. Al final, somos 27, no pueden jugar todos y jugar un partido de estas características es buenísimo e importantísimo. Sería muy importante pasar, solo veo cosas buenas en esta competición», introdujo el técnico navarro.

Sobre el encuentro, admitió que su equipo debe estar «preparado a nivel mental porque aunque queramos igualar su motivación, es complicado». «Esta es la gracia de la Copa, lo bonito. Todos los equipos que somos de superior categoría jugamos fuera contra rivales súper motivados con la posibilidad de pasar y jugar contra un Primera», explicó.

Será un partido en césped artificial, un condicionante importante para futbolistas cuyo día a día se realiza en campos naturales: «No hemos entrenado en campo artificial porque hemos considerado que sacábamos más desventajas que ventajas por el cambio de superficie. Sí condiciona el césped, habrá que ver cómo es la partícula de la hierba y si está regado, si bota o no bota, pero es que es así, tampoco le damos más vueltas».

Rotaciones masivas

Ante la pregunta de si se mantendrá una base de los titulares en liga o si se verá una alineación revolucionaria, Ziganda se mostró bastante claro: «Lo normal es que de inicio sea un equipo diferente al de liga porque nuestro pensamiento es de estar muy contento de todos ellos, cómo entrenan y cómo viven el día a día, así que qué menos de que tengan este partido. Es un equipo de total garantías, cualquiera de ellos está disponible para jugar en liga».

Sobre el rival, el entrenador culturalista reconoció que «sí les hemos visto, es uno de los equipos favoritos en Tercera, de hecho hasta el pasado fin de semana iban primeros». En este escenario, espera un partido ante un equipo «que transitará, suelen jugar con tres centrales, carriles altos y buscar a los puntas. Intentaremos llevar la iniciativa y ellos esperarán las estrategias y las transiciones. Nuestra idea será la misma que en Zaragoza y ante el Ceuta».

No dudó en admitir que «nos está costando en casa», aunque restándole trascendencia porque «tenemos que pensar en qué podemos hacer que nos acerque a ganar». Además, dejó claro que es «anormal que metamos cuatro y cinco goles fuera y anormal que llevemos un gol en casa. A lo largo del año, esto se va a compensar».

Centrando la mirada en Tresaco, 'Cuco' avanzó los tiempos de recuperación total: «Rafa está cerca, entrenando bastante con el grupo, pero todavía le queda un poco, esta semana no estará. Haremos una convocatoria y lo normal es que juegue la gente que no juega habitualmente».