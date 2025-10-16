leonoticias - Noticias de León y provincia

Ziganda, en la rueda de prensa previa al duelko ante el Real Zaragoza. CyDLeonesa
Fútbol | Cultural

Ziganda: «Estamos contentos con la actitud del equipo, pero queremos ganar»

El técnico de la Cultural no valora el encuentro ante el Real Zaragoza como una «final», aunque sí reconoce que «va a ser un partidazo»

Borja Pérez

Borja Pérez

Jueves, 16 de octubre 2025, 15:21

La Cultural afronta ya un nuevo duelo trascendental para el futuro más próximo del equipo en la clasificación y lo hace manteniendo todavía en la retina la buena versión mostrada en Córdoba que, eso sí, no se pudo traducir en puntos.

Empezando su comparecencia por ahí, el técnico navarro asumió con naturalidad que «es fútbol, por eso nos gusta tanto, por esa incertidumbre que tiene siempre, por mucho que haya favoritismos«. »Hay días que aunque domines no sacas nada y otros, como en Valladolid, que se podía haber dado un empate, ganamos. Así es el fútbol y lo que tenemos que hacer es quedarnos con las cosas buenas que hicimos, que son muchas y mantener esa energía y esa actitud», explicó.

La mentalidad y la capacidad del equipo

Precisamente, sobre la mentalidad del equipo quiso incidir el culturalista, dejando claro que «la mentalidad con la que salió el equipo en Córdoba me gustó mucho y es la línea a seguir, pero tenemos cosas que mejorar».

Respecto al ataque y la escasa capacidad goleadora de los últimos partidos, Ziganda afirmó que «estamos insistiendo en las facetas que pensamos que tenemos todavía mejora. Trabajamos todo para saber qué hacer cuando tenemos el balón y cuando no. Estamos contentos con la actitud, pero queremos ganar, está claro».

Mostrando el camino a seguir de cara a lo que viene, 'Cuco' evidenció la necesidad de «insistir en provocar e intentar conseguir ese tipo de oportunidades, llegar con más gente y coger ese punto de confianza para tener más acierto. A veces es un punto más mental que de capacidad».

Sobre el próximo encuentro vital ante el Real Zaragoza, colista de la clasificación, no quiso tildarlo de final, aunque sí asumió que «va a ser un partidazo».

Respecto al rival, que llega con el entrenador del filial al partido tras destituir a su antiguo técnico, quiso referirse a la presión: «Sé que va a haber una presión que se genera a favor y en contra para ellos. Va a ser un partido muy pasional y nosotros también estamos con necesidad de todo y con ganas de jugar. Importantes son todos los partidos, nunca sabes dónde haces un 'clic' para arriba o para abajo, pero la intención es trabajar día a día y creo que es una buena manera de gestionar bien las emociones».

Las bajas de la Cultural

En lo referido a la enfermería, Ziganda confirmó que «no viajan Eneko y Rafa Tresaco», a expensas de la evolución de Jordi Mboula y Pibe, que «han entrenado con el grupo, pero a un ritmo medio así que vamos a esperar a mañana para decidir si viajan o si esperamos una semana más».

Por último, centrando la mirada en la figura de Lucas Ribeiro, el entrenador culturalista dejó claro que «está dando pasos, se le nota, está teniendo buena actitud. Evidentemente, vbiene a otro fútbol, otro ritmo de juego y eso necesita una adaptación. Está haciendo lo posible por adaptarse, es una persona muy abierta. Tiene unas condiciones diferentes a lo que podemos tener en la plantilla».

