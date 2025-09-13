Visita al líder en busca de un triunfo balsámico

Borja Pérez Sábado, 13 de septiembre 2025, 09:18 Comenta Compartir

Nuevo desafío de máximo nivel para la Cultural. Aunque ya se ha enfrentado a equipos de la talla del Sporting, Almería o Leganés, entre otros, los de Raúl Llona, por la dinámica de los cántabros, se enfrentan este domingo (16:15 horas) a su mayor reto hasta el momento.

En El Sardinero y ante un equipo que suma cuatro victorias y trece goles en cuatro partidos, el conjunto leonés está obligado a mostrar su mejor cara en ambas áreas para poder sumar su primer triunfo de la temporada.

Racing de Santander Ezkieta; Michelin, Manu Hernando, Facu González, Salinas; Aldasoro, Gustavo Puerta; Andrés Martín, Peio Canales, Íñigo Vicente; Villalibre - Cultural Badia; Iván Calero, Rodri Suárez, Barzic, Hinojo; Mboula, Bicho, Thiago Ojeda, Collado; Paraschiv, Chacón Incidencias Estadio El Sardinero. Jornada 5 de la Liga Hypermotion. 16:15 horas. LaLiga Hypermotion.

Si algo ha demostrado la Segunda División es la capacidad de que cualquier equipo de la sorpresa. Sin embargo, para lograrlo deben existir argumentos a los que agarrarse y, en este escenario, la Cultural debe mejorar sus prestaciones, sobre todo en fase ofensiva.

Novedades y bajas

Para dar el primer paso hacia la victoria, el técnico sigue encomendándose a los nuevos fichajes, que han utilizado un amistoso este miércoles en Alcorcón para seguir cogiendo carga de minutos. Además, podría estar disponble también la flamante incorporación Lucas Ribeiro, a expensas de que se solucionen todos los trámites para poder inscribirlo.

En la otra cara de la moneda se encuentran los lesionados Sergi Maestre, Eneko Satrústegui y Rafa Tresaco, que, como ha informado Raúl Llona en sala de prensa, seguirán causando baja de cara a esta jornada por sus problemas en la rodilla. Se mantiene en duda Manu Justo, en función de su evolución en el último entrenamiento.

Según el técnico culturalista, el equipo «está dando pasos importantes» en busca de alcanzar su mejor versión y, aunque reconoce que «el equipo está defendiendo bien, siendo colidarios y con intensidad», también admite que «nos falta mejorar en el último cuarto».

Un potencial peligroso

Con una amplia diferencia lleva a nivel clasificatorio aparece el Racing de Santander, el mejor equipo de la categoría hasta el momento según las estadísticas. Su potencial ofensivo está provocando que sumen doce puntos de doce posibles y, además, lo hagan con trece goles a favor frente a únicamente seis encajados.

Dentro del once, cuentan con nombres importantes como el de Asier Villalibre, máximo artillero hasta el momento con cuatro goles en su casillero, o Íñigo Vicente, un puñal por la banda que suma dos tantos y cuatro asistencias.

Más de un millar de culturalistas

A pesar de las dinámicas dispares que no acaban de invitar al optimismo, en El Sardinero habrá alrededor de 1.200 aficionados de la Cultural en la grada visitante, a expensas de los que hayan optado por sacar su entrada en la grada local.

De esta forma, la ilusión sigue intacta en un equipo necesitado de empezar a sumar de tres y poder quitarse la presión que le viene envolviendo con el paso de las jornadas.

