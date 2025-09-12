Raúl Llona, sin miedo al líder: «Las distancias en Segunda División son mínimas»

Borja Pérez Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:11 Comenta Compartir

La Cultural ultima ya la preparación del partido ante el Racing de Santander. Un duelo de contrastes en el que los leoneses buscarán dar un golpe sobre la mesa para sumar su primer triunfo en el regreso al fútbol profesional.

De forma previa al choque, Raúl Llona compareció ante los medios para repasar la actualidad del conjunto leonés antes de visitar El Sardinero. «Hemos tenido una semana atípica por ese partido del miércoles, pero hemos intentado que nos sirva para seguir mejorando los mecanismos del juego«, explica el técnico.

Un desafío de altura

Enfrente espera el Racing, líder indiscutible de la categoría tras ganar los cuatros partidos que ha disputado hasta el momento y, además, hacerlo con un promedio superior a tres tantos. Para el entrenador logroñés, esto supone «un reto muy atractivo».

En busca de coger la velocidad de crucero necesaria para sumar en Segunda División, los jugadores, sobre todo los llegados en los últimos días de mercado y tras el cierre, siguen integrándose al sistema: «La adaptacion está siendo muy buena. Necesitamos que cojan esos mecanismos y que lleguen a las sensaciones que necesitamos para la competición».

La comparecencia ha llegado con sorpresa, después de que se anunciara minutos antes el fichaje de Lucas Ribeiro, que firma como jugador libre por una temporada. Sobre él, Raúl Llona confesó que «si a nivel de papeleo está disponible, valoraremos el tema de poder meterlo en el partido«.

La enfermería y el rival

Respecto a la enfermería, el entrenador culturalista admitió que Manu Justo es duda por la rodilla, mientras que «siguen siendo baja Sergi, Eneko y Rafa». «Es bastante paradoja que las tres lesiones han sido tres acciones muy parecidas», asiente.

Del rival, espera un equipo con «muchisima pegada y jugadores diferenciales« al que van a intentar »que no tengan tanta libertad y que no les llegue el balón en buenas condiciones«. »Creo que el otro dia ya dimos un paso importante en muchas de esas fases, pero tenemos que hacerlo también fuera de casa. El primer objetivo es ser capaces de llevar a cabo nuestra idea en fase defensiva y ofensiva», admite.

Por otro lado, Llona también habló de la evolución del equipo, al que ve «dando pasos importantes una jornada tras otra para llegar a lo que queremos ser«.

La mejoría del equipo

«Estamos muy centrados. Estamos defendiendo bien, siendo solidarios y con intensidad, pero podemos mejorar en que no concedamos la iniciativa al rival, no tengamos ese sometimiento del rival. Venimos de un partido donde hemos estado a un nivel muy alto. Con balón estamos viendo al equipo que en la ultima media hora de Gijón y del otro día está creciendo bastante. Nos falta mejorar en el ultimo cuarto y esperamos que con los ultimos fichajes aumente la calidad», explicó.

Por último, respecto al hongo que ha obligado a la Cultural a trasladarse de su campo entrenamiento habitual, el entrenador dejó claro que «es un perjuicio máximo por sacar al equipo de su habitat», pero confía «plenamente en los servicios de jardinería del club».