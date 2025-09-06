La urgencia de empezar a caminar

Dani González León Sábado, 6 de septiembre 2025, 16:12 Comenta Compartir

Como si fuese un coche arrancado, pero al que no se le ha quitado el freno de mano, la Cultural y Deportiva Leonesa intenta rugir y avanzar, pero no es capaz. Y las urgencias por empezar a dar pasos hacia adelante son cada vez mayores.

El equipo de Raúl Llona busca sumar sus primeros puntos de la temporada este domingo (18:30 horas) ante el CD Leganés en el Reino de León. Después de tres derrotas en tres partidos y ser, junto a Ceuta y Granada, el único equipo que no ha puntuado, la Cultural quiere 'romper el hielo' de los puntos.

Cultural Badía; Calero, Fornos, Barzic, Rodri, Larios; Diallo, Bicho, Chacón; Collado, Paraschiv - Leganés Soriano; Peña, Lalo, Jorge Sáenz, Franquesa; Diawara, Melero, Naím, Duk; Diego García, Miguel de la Fuente Árbitro Alonso de Ena (Colegio Aragonés)

Incidencias Estadio Reino de León. Jornada 4 de la Liga Hypermotion. 18:30 horas. LaLiga Hypermotion TV.

En un Reino que volverá a tener un gran ambiente y una entrada por encima de los 10.000 aficionados, el equipo leonés intentará mostrar la versión del choque ante el Almería y no la de Gijón. Con debes, especialmente, en el apartado ofensivo, los últimos fichajes podría aportar soluciones en este ámbito a Llona.

Paco Cortés - convocado con la selección sub-19 -, Tresaco y Eneko serán baja para un Llona que recupera a Rodri, que no pudo jugar en El Molinón por una lesión durante el calentamiento pero que ha entrenado con normalidad durante esta semana.

Las dudas de Llona

Con la duda de si Llona volverá a apostar por la defensa de cinco y a quien coloca en las posiciones de ataque, la Cultural tratará de quitarse el peso de la categoría de encima para liberarse y jugar a su verdadero nivel. Un triunfo sería balsámico y comenzar a puntuar supondría un pequeño parche. Pero una derrota sería otro paso atrás del proyecto leonés.

Enfrente estará un Leganés que, recién descendido desde Primera y con un técnico experto como Paco López, es uno de los candidatos al ascenso. Pero los pepineros no han arrancado el curso como esperaban y suman tres empates en tres partidos, con el reto de romper esa dinámica en León.

Con la baja segura de Rubén Pulido, las principales dudas en el Leganés serán la inclusión o no del habilidoso Juan Cruz en el once, la elección del acompañante en ataque de Miguel de la Fuente y la del mediocentro con más capacidad de creación de juego, puesto en disputa entre Melero y Guirao.

León quiere celebrar los primeros puntos de la temporada y sabe que no puede esperar mucho más. Enfrente estará uno de los rivales llamados a hacer cosas importantes esta temporada, pero el Reino es consciente de que debe de ser un fortín para asentar a su Cultural en la Liga Hypermotion.

Temas

Cultural y Deportiva Leonesa