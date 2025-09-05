Llona: «Tenemos que recuperar nuestra esencia. Hemos pasado de ser dominadores a mínimos en ataque»

Dani González León Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:32 | Actualizado 13:39h. Comenta Compartir

El entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa, Raúl Llona, ha afirmado que «urge» sumar los primeros puntos de la temporada este domingo (18:30 horas) ante el CD Leganés.

«A nivel me personal, sí que urge, no puntuar, si no ganar. Me cuesta encajar las derrotas y más aún tres seguidas. Se ha dado una mezcla de circunstancias, pero tenemos muchas ganas de hanar en el Reino y demostrar que estamos en el camino correcto. Es un partido muy importante», ha señalado un Llona que no tiene la sensación de jugarse el puesto: «Hemos tratado de competir estas tres primeras semanas y siempre he notado la confianza del club».

El principal debe de esta Cultural, para Llona, es recuperar su «esencia». «El principal punto de mejora es el ataque. Veníamos de ser un equipo dominador y con muchas ocasiones y hemos pasado a mínimos. Estamos lejos de lo que queremos ser y no valen las excusas: hay que recuperar esa seña de identidad», ha recalcado el técnico riojano.

Pide más «valentía»

Ve a su equipo poco a poco «más cerca» de los parámetros físicos y de ritmo de la categoría y considera que este aspecto y el orden defensivo son una buena base pero»hay que ser más valientes para apretar y no meternos tan atrás». «En algunas facetas estamos más lejos de lograr lo que queremos ser, pero ya contamos con toda la plantilla», ha expresado.

En este sentido, ve más factible lleva a cabo «otros planteamientos» una vez se ha completado el equipo con Sobrino, Calero, Mboula y Cortés. «Hemos podido cerrar la plantilla con mucha versatilidad, mezclando juventud y experiencia. Es una plantilla compensada y veremos si el mercado de jugadores libres nos ofrece algo que pueda mejorar lo que hay, pero tenemos todas las posiciones dobladas», ha indicado.

Tresaco y Eneko Satrústegui seguirán siendo baja, este último con unas molestias que le limitan y, pese a que se reduce su incidencia, el dolor no acaba de remitir: «Y no sabemos cuándo lo hará». Sobre Sobrino y Mboula, Llona prefiere ser precavido porque les falta «ritmo de competición» y serán las propias sensaciones de los jugadores las que manden. El riojano será especialmente cauto con Mboula que «por sus cualidades explosivas, requiere más precaución».

Sin entrenar en Puente Castro: «No es lo que queremos»

Llona también ha destacado la nueva piedra en el camino que supone la imposibilidad de entrenar en el Área Deportiva de Puente Castro por la aparición de un hongo en el césped que ha obligado a actuar a los jardineros. «Era el momento de parar y que trabajen allí. Tendremos que estar un tiempo fuera, en campos que no tienen las condiciones que queremos, pero por los que tenemos que estar agradecidos, ya que nos las ceden», explica Llona.

Acerca del rival, el logroñés destaca la «calidad y verticalidad» de un Leganés con grandes dotes individuales. «Va a ser un partido complicado donde tenemos que dar un paso adelante con balón», ha expresado un Llona que no se fía de los resultados del Leganés – suma tres empates -: «Son dominadores y ganadores, pero tenemos argumentos para hacerles frente».