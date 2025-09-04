El gran debe de la Cultural cambia de área

Dani González León Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:17 Comenta Compartir

No ha sido el inicio de temporada soñado por la Cultural y Deportiva Leonesa. El salto de categoría ha conllevado un arranque complicado para los de Raúl Llona, que han sufrido tres derrotas en las tres primeras jornadas.

Pero con detalles diferentes desde el primer partido, condicionado por un penalti y expulsión de Selu Diallo a los 40 segundos de juego, a los últimos. En esta primera jornada, el debe a ojos de cualquiera fue la defensa – el choque acabó con 5-1 a favor del Burgos -, pero en los dos siguientes ha sido el ataque.

Y es que el conjunto culturalista, que destacó la pasada temporada por su capacidad para generar peligro y sus diferentes alternativas en el juego ofensivo, se ha 'secado' en este inicio de curso. Tanto es así que, en tres jornadas, apenas ha anotado un gol y fue en propia puerta del Burgos.

Pero poco más. Apenas dos ocasiones ante el Almería y una, un libre directo de Pibe, en Gijón, son el pobre bagaje ofensivo de una Cultural que no logra conectar con sus hombres de ataque y que no consigue encontrar el camino hacia el último pase.

Y, para muestra, un botón. La estadística avanzada señala que la Cultural es, tras tres jornadas de campeonato, el equipo que menos caudal de ocasiones ha generado de toda la Liga Hypermotion. Los leoneses tan sólo cuentan con 1,26 goles esperados en estos tres partidos, es decir, han generado ocasiones para marcar ese número de goles, ocupando el último puesto en esta estadística que lidera el Racing, rival en diez días de los leoneses, con 7,20.

Llona tratará de corregir este aspecto y dar a su equipo más herramientas para acercarse al gol en el duelo que este domingo (18:30 horas) les mide ante otro de los grandes clubes de la categoría, el CD Leganés.

