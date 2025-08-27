La Cultural ya espera a Iván Calero

Dani González León Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:41 Comenta Compartir

Final feliz para la Cultural e Iván Calero. El lateral madrileño del Real Zaragoza será jugador culturalista en las próximas horas después de que su operación se desbloquease de forma definitiva este martes.

El jugador natural de Parla (Madrid), con una amplia experiencia en Segunda División, reforzará el carril derecho de la Cultural después de que la operación, rápida pese a alguna dificultad que ha surgido en los últimos días, haya llegado a buen puerto.

Iván Calero llegará a León con más de 200 partidos a sus espaldas en Segunda División y el hecho de que el Real Zaragoza pagase la temporada pasada 100.000 euros por su traspaso al Cartagena. Pero su rendimiento a orillas de Ebro no ha sido el esperado y el club blanquillo, con el objetivo de aligerar masa salarial, no ha visto con malos ojos su salida.

A coste cero

Eso sí, querían cobrar traspaso. Y ahí ha estado el principal punto de fricción entre Cultural y Zaragoza en las últimas horas. Según apunta El Periódico de Aragón, la operación se desbloqueó este martes, cuando el club maño aceptó que el traspaso fuese a coste cero, aunque sí se han acordado determinadas cantidas que deberán abonar los leoneses en función de objetivos.

Según apuntan desde este medio, Calero firmará por tres años con la Cultural, hasta junio de 2028, ampliando así un año la vinculación que tenía con el Zaragoza - vencía en 2027 a unos 250.000 euros anuales de salario -.

De esta manera, la Cultural refuerza el lateral derecho, una de las posiciones que eran prioridad para la dirección deportiva encabezada por José Manzanera, con un futbolista con recorrido y experiencia en la Liga Hypermotion que, esperan, pueda dar un plus a la defensa leonesa.

Guzmán saldrá cedido

Esta operación tendrá su efecto secundario. Y es que la llegada de Calero supondrá la salida de Guzmán Ortega como cedido. El palentino, que debutó en Liga Hypermotion ante el Burgos, ha recibido numerosas ofertas de Primera RFEF durante todo el verano, de clubes especialmente del grupo 1.

Su salida se ha parado hasta que la Cultural reforzase esta posición y, ahora que la llegada de Calero parece inminente, el futbolista palentino formalizará su cesión a un conjunto de Primera RFEF para continuar con una progresión que ya fue notable durante la pasada campaña.

