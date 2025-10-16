LaLiga coloca otro partido en lunes a la Cultural

Edgar Badía, en el partido de la Cultural en Córdoba.

Dani González León Jueves, 16 de octubre 2025, 12:01

Otro lunes para la Cultural. LaLiga ha hecho públicos los horarios de la jornada 14 de LaLiga Hypermotion y los leoneses serán, una vez más, los encargados de cerrar la jornada.

Los de 'Cuco' Ziganda jugarán por tercera vez en lunes en esta décimocuarta jornada. Lo harán en el Reino de León, el lunes 17 de noviembre, a partir de las 20:30 horas.

El rival será el Málaga CF, que cerrará la jornada en el Reino. Después de 0-0 ante el Albacete y el 1-0 sufrido en Córdoba, este será el tercer lunes para los leoneses.

Cultural y Deportiva Leonesa