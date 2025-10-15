leonoticias - Noticias de León y provincia

Fuentes celebra el gol ante la grada del Nuevo Arcángel. LaLiga
Fútbol | Cultural

LaLiga denuncia el lanzamiento de una botella en el último partido de la Cultural

El director de partido del Córdoba-Cultural registró este incidente junto a unos insultos dirigidos hacia Édgar Badía

Dani González

Dani González

León

Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:40

LaLiga ha denunciado el lanzamiento de una botella al terreno de juego en el último partido disputado por la Cultural, este pasado lunes ante el Córdoba.

Este incidente tuvo lugar en el minuto 39 de partido en el fondo norte cuando el conjunto local se disponía a lanzar un saque de esquina. La botella, según la denuncia, tenía una capacidad de 50 centilitros, contenía algo de líquido y no tenía tapón.

El árbitro, Gorka Etayo, detuvo el partido y activó el pertinente protocolo de lanzamiento de objetos, que consta de un comunicado por megafonía y el videomarcador, pudiéndose reanudar el partido sin consecuencias. Este lanzamiento de la botella, que no impactó en ningún jugado, quedó reflejado en el acta arbitral.

Además, este informe de LaLiga también refleja unos insultos dirigidos hacia el meta de la Cultural, Édgar Badía, en torno al minuto 25 de partido, proferidos desde la zona central del fondo norte del estadio Nuevo Arcángel.

