leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Dos nuevos incendios de nivel 2 obligan a desalojar Molinaseca y Garaño
Una acción del partido entre Burgos y Cultural de la primera jornada de campeonato liguero. Santi Rico
Fútbol | Cultural

Barzic, Bicho y Collado, novedades en el once

El conjunto de Llona debuta en casa ante una de las plantillas más poderosas de la Liga Hypermotion (19:30 horas)

Dani González

Dani González

León

Domingo, 24 de agosto 2025, 18:57

18:57

¡Buenas tardes y bienvenidos! Más de siete años después, la Segunda División regresa al Reino de León. Hoy se estrena la Cultural en casa y lo hace ante uno de los grandes favoritos al ascenso, el Almería.

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La desesperación de la familia de León por su bebé de 22 meses con una enfermedad rara
  2. 2 Arrancan las obras para levantar en La Granja un nuevo edificio con 18 viviendas para jóvenes
  3. 3 León y Asturias defienden la ruta del Cares de las llamas y los desprendimientos
  4. 4 Reino de León, un barrio a dos colores, con esqueletos y a la sombra del Olímpico
  5. 5 Vecinos de un pueblo de León denuncian que están «hasta tres días sin agua» desde hace meses
  6. 6 Fallece un ciclista tras una caída masiva en la segunda etapa de una carrera en Soria
  7. 7 EEUU avala una técnica quirúrgica mínimamente invasiva de un leonés para la enfermedad de Dupuytren
  8. 8 Vinculan a un capitán del Zaragoza con la Cultural
  9. 9 Noche de trincheras en un pueblo de León que recrea su historia
  10. 10 Dos puntos de León registran -3 grados en agosto

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Barzic, Bicho y Collado, novedades en el once

Barzic, Bicho y Collado, novedades en el once