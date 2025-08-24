Fútbol | Cultural
Barzic, Bicho y Collado, novedades en el once
El conjunto de Llona debuta en casa ante una de las plantillas más poderosas de la Liga Hypermotion (19:30 horas)
León
Domingo, 24 de agosto 2025, 18:57
18:57
¡Buenas tardes y bienvenidos! Más de siete años después, la Segunda División regresa al Reino de León. Hoy se estrena la Cultural en casa y lo hace ante uno de los grandes favoritos al ascenso, el Almería.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 La desesperación de la familia de León por su bebé de 22 meses con una enfermedad rara
- 2 Arrancan las obras para levantar en La Granja un nuevo edificio con 18 viviendas para jóvenes
- 3 León y Asturias defienden la ruta del Cares de las llamas y los desprendimientos
- 4 Reino de León, un barrio a dos colores, con esqueletos y a la sombra del Olímpico
- 5 Vecinos de un pueblo de León denuncian que están «hasta tres días sin agua» desde hace meses
- 6 Fallece un ciclista tras una caída masiva en la segunda etapa de una carrera en Soria
- 7 EEUU avala una técnica quirúrgica mínimamente invasiva de un leonés para la enfermedad de Dupuytren
- 8 Vinculan a un capitán del Zaragoza con la Cultural
- 9 Noche de trincheras en un pueblo de León que recrea su historia
- 10 Dos puntos de León registran -3 grados en agosto
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.