Los cromos de Segunda con la Cultural desatan la locura en León: «En media hora se agotó todo» La nueva colección de la Liga Hypermotion en la que aparece por primera vez el conjunto culturalista ha arrasado en la gran mayoría de los kioscos de la ciudad

Borja Pérez Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:23 Comenta Compartir

La ciudad de León ha regresado, aunque sea por un breve instante, a su infancia. La fiebre por los cromos ha vuelto con más fuerza que nunca y lo ha hecho rompiendo cualquiera de los estereotipos que coloca este tipo de colecciones exclusivamente en la infancia y la adolescencia.

La nueva colección de cromos de la Liga Hypermotion que salió a la venta este martes 25 de noviembre y, por primera vez, incluyó a la Cultural como club de Segunda División, se ha convertido en un fenómeno inesperado en los diferentes kioscos del centro de la ciudad.

Agotados en media hora

«Fue fulminante, recibimos los cromos el martes a las cinco y media y a las seis ya se habían agotado, duraron media hora». Así se vivió en el Kiosco Gran Vía, donde, una vez agotado el primer lote de en torno a seis álbumes y cien sobres de cromos, solicitaron más al distribuidor, que el viernes volverá a proporcionarle existencias. Sin embargo, cuenta con «la posibilidad de que no salgan a la venta porque está viniendo mucha gente preguntando por ellos y hemos hecho una lista de reservas para llamar a los clientes cuando los tengamos». «No sabemos cuántos nos van a poder traer, pero no sabremos si podremos sacarlos a la venta porque creemos que los van a cubrir las reservas», explica.

En Kiosco Transmutar, aunque en la tarde del miércoles sí quedan algunos sobres de cromos, el álbum con el que empezar la colección también es una misión imposible de llevar a cabo. «Los sobres se están vendiendo muy rápido y álbum se nos agotó ayer y hoy ya no nos queda para vender», admiten.

Una situación similar ocurre en Kiosco Domi, donde, a pesar de haber recibido 15 álbumes el martes y otros 15 el miércoles, en ninguno de los dos días han llegado a la tarde. Isaac, el encargado, confirma la locura que se está viviendo con los nuevos cromos y deja claro que «para conseguir un álbum, hay que venir por la mañana, a la tarde no llega ninguno».

Un álbum imposible

Este escenario no simplemente se repite en el centro de la ciudad, sino que, desmarcando la mirada hacia El Ejido, la respuesta es la misma. El Kiosco Bam – Bam confiesa que «los tenemos pedidos, pero ya no nos quedan para vender, se nos acabaron el miércoles por la tarde». Tampoco el Kiosco El Jardín, donde los cromos «se agotaron casi desde que salieron y los hemos pedido, pero de momento nada».

El culturalismo está más activo que nunca, coincidiendo también con la buena dinámica de su equipo, y así se ha visto reflejado en unos cromos de Segunda División que tienen un precio de un euro cada sobre y de cuatro euros en el caso del álbum -si lo encuentras- que incluye dentro de sí cuatro sobres para estrenar la colección.

Dentro del álbum, que incluye a los 22 equipos, aparece el apartado de la Cultural, con una explicación breve del club y el estadio y la trayectoria de las últimas temporadas, además de los espacios rectangulares ubicados en las páginas para pegar los cromos conseguidos.

Al tratarse de un espacio limitado, hay múltiples ausencias en la plantilla culturalista que no han tardado en darse a conocer en las redes sociales. Es el caso de Arnau Rafús, Tomás Ribeiro, Víctor García, Sergi Maestre, Yayo, Cortés, Manu Justo y Lucas Ribeiro, el jugador más aclamado por el culturalismo que se ha quedado sin hueco en esta edición.