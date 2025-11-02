leonoticias - Noticias de León y provincia

Cuco Ziganda saluda a Fran Justo en el Reino de León. LaLiga
Fútbol | Cultural

El Mirandés cesa a su entrenador tras perder en León

El conjunto rojillo prescinde del discutido Fran Justo tras caer ante la Cultural y suenan diversos nombres para ocupar el banquillo de Anduva

Dani González

Dani González

León

Domingo, 2 de noviembre 2025, 12:30

Comenta

La victoria de la Cultural y Deportiva Leonesa este sábado ante el CD Mirandés (3-2) ha tenido consecuencias también en el equipo rojillo.

El club mirandés ha anunciado este domingo la destitución de su entrenador, Fran Justo, tras la derrota en León, dejando en penúltima posición al equipo de Anduva.

La mala dinámica del Mirandés ya había dejado en la cuerda floja a Fran Justo que, tras la derrota en León, ha sido cesado. El club rojillo busca nuevo entrenador y suenan nombres como Jon Pérez Bolo, ex de la Ponferradina, o David Gallego, también con pasado en el club berciano.

Esta es la quinta destitución en Liga Hypermotion esta temporada tras las acaecidas en el Castellón, la Cultural, el Sporting y el Real Zaragoza.

