Aficionados culturalistas en Gijón. Arnaldo García

El culturalismo cuenta con 1.200 entradas para Santander y viaje organizado

El conjunto leonés recibe este número de entradas a un precio de 21 euros y la Federación de Peñas organiza desplazamiento para el partido del domingo 14 de septiembre

Dani González

Dani González

León

Viernes, 5 de septiembre 2025, 09:37

La Cultural y Deportiva Leonesa ha recibido 1.200 entradas para el partido que les mediré en Los Campos de Sport de El Sardinero al Real Racing el próximo 14 de septiembre, domingo, a las 16:15 horas.

Con un precio de 21 euros, de las que una parte de ellas irán destinadas a la Federación de Peñas Culturalistas, la reserva se puede efectuar en la página web de la Cultural entre las 12:00 horas de este viernes y las 23:59 horas del domingo 7 de septiembre.

A partir de esta lista, se asignarán las localidades siguiendo el orden de reserva para adquirirlas el lunes y martes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas en el estadio Reino de León. Cabe recordar que las entradas son nominativas.

Viaje organizado

Por su parte, la Federación de Peñas Culturalistas organiza viaje para este partido con salida a las 9:00 horas del domingo desde el estadio Reino de León y regreso al concluir el partido.

El precio es de 18 euros para peñistas y 21 para no peñistas - sin entrada incluida - y las inscripciones se pueden formalizar desde el lunes 8 al viernes 12 en la cafetería Duna, sita en la avenida Ingeniero Sáenz de Miera, 4. El pago, advierten, sólo se acepta en metálico.

