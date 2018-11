El miedo a ganar deja en 'tablas' un intenso derbi leonés en el Toralín Saúl se lamenta de una situación. La Ponferradina se mostró más seria en la primera parte y la Cultural dio un paso en la segunda para firmar un justo empate entre ambos equipos | El ambiente en la grada, con ambas aficiones arropando a los suyos y sin incidentes, fue lo mejor de un choque de máxima rivalidad RUBÉN FARIÑAS Ponferrada | León Domingo, 18 noviembre 2018, 19:27

El miedo, ese sentimiento irracional que muchas veces se apodera de las personas, ese miedo se ha apoderado hoy de los jugadores y los técnicos que han saltado al césped para disputar y disfrutar de un partido de máxima rivalidad.

La Ponferradina y la Cultural se han repartido los puntos, los tiempos y la intensidad en el derbi leonés que concluía como empezó, con empate a cero, tras un encuentro donde lo más bonito se vivió en la grada.

0 Sociedad Deportiva Ponferradina Gianfranco; Jon García (Carnicer, min.10) (Espina, min.81), Trigueros, Zabaco, Ríos Reina; Isi, Óscar Sielva, Saúl, Jorge García (Pichín, min.75), Son; David Grande 0 Cultural y Deportiva Leonesa Palatsí; Saúl, Iván González, Vicente, Nicho (Víctor, min.78); Sergio Marcos, Señé; Hugo Rodrígez, Eneko Capilla, Martínez; Aridane árbitro Martínez Santos (Colegio Gallego) Amonestó con tarjeta amarilla a Saúl, Iván González y Señé, por la Cultural; y a Son, Sielva y Jorge García, por la Ponferradina incidencias Partido correspondiente a la décimo tercera jornada del Grupo I de Segunda División B disputado en el Toralín de Ponferrada, ante 7.500 espectadores

Los dos equipos saltaban al césped con pocas novedades en sus equipos iniciales. Pichín, por la Deportiva; y la ausencia de dos extremos puros, por la Cultural, fueron las noticias más destacadas de los titulares, más allá de la casaca roja que lucían los capitalinos.

El equipo de Jon Pérez Bolo salió dominante. Sin generar claras situaciones de peligro, más allá de sucesivos saques de esquina que despejaba la zaga visitante, los blanquiazules dejaron claro que querían el balón.

La primera incidencia del juego se dio en el minuto 9, cuando el central Jon García tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado y Trigueros ocupaba su lugar. Esta situación parecía que permitía estirarse a la Cultural, mientras Son reclamaba un inexistente penalti de Nicho, al intentar acceder al área por donde no cabía.

Los bercianos dispusieron de su primera gran ocasión. Saúl Crespo recibía en la frontal y no se lo pensaba, soltaba un duro disparo que despejaba Palatsí con una buena parada.

Los jugadores de Víctor Cea, sin embargo, se mostraban imprecisos, con muchos errores de circulación y poca capacidad de generar peligro. La tensión era evidente sobre el césped, casi tanto como en la grada, y cada lance del juego se encontraba con un rifirrafe entre los futbolistas.

Cinco saques de esquina en media hora. La Ponferradina ponía cerco al área enemiga, aunque todo el fruto obtenido era un disparo muy alto de Trigueros, en un balón servido por Óscar Sielva.

El choque se agitó en el tramo final de la primera parte. Saúl puso un centro a la cabeza de Aridane y el delantero canario remató al fondo de la red, pero el colegiado decretó posición antirreglamentaria del ariete. A ese peligro respondió la Deportiva, que dispuso de un remate de media chilena de David Grande, solo en el interior del área, que acabó saliendo centrado, a las manos del portero culturalista.

La segunda mitad se iniciaba con lesión. Antonio Martínez se tenía que retirar y dar paso a Jorge Ortiz. Lo que no cambió fue la estrategia sobre el césped, con una Cultural que no lograba sobrepasar la presión de la Ponferradina, y una 'Ponfe' que no acertaba con el último pase ante una buena defensa leonesa.

En el minuto 56, a punto estuvo de costarle caro a los visitantes 'asomarse' a campo contrario. Los capitalinos perdieron el balón, tras una buena aproximación, y David Grande se iba en velocidad de Iván González, pero su centro raso en el interior del área no encontró a ningún compañero.

A la hora de juego parecían cambiar las tornas. Los jugadores de Víctor Cea daban un paso adelante y empezaban a hilvanar jugadas más cerca de la meta de Gianfranco, que había tenido una tarde de lo más plácida. Una buena jugada acababa con un centro al área de Ortiz para que in extremis la zaga despejar a saque de esquina.

Varios detalles del partido. / CyD Leonesa

Y la Cultural volvía a sufrir una nueva lesión. Vicente Romero se retiraba entre lágrimas, tras un choque, y tenía que ocupar Albizua su posición.

Intentaba el equipo leonés encerrar a la Deportiva en su propio campo, a base de centros al área, aunque no lograba poner en peligro los dominios del portero ponferradino. Sergio Marcos disparaba fuera en una acción, sin demasiada intensidad.

Los nervios invadían a los jugadores sobre el Toralin. Imprecisiones en ambos lados y tiros que no encontraban la dirección correcta, como los de Señé y Ortiz, que se iban demasiado altos.

La última ocasión fue para la Cultural, en un intento de 'gol olímpico' de Hugo Rodríguez que despejaría la defensa, y el rechace, con mala salida del portero incluida, no fue aprovechada por los visitantes.

Finalmente, no se movió el marcador y el derbi leonés se quedó como empezó, con un empate a cero más que merecido, con una Ponferradina superior en la primera mitad y una Cultural que dio un paso adelante en la segunda.