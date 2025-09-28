leonoticias - Noticias de León y provincia

Acción del duelo entre la Cultural y el Castellón. Castellón

La Cultural, a la hora de comer ante el Ceuta

El conjunto leonés se estrenará en el horario de las 14:00 horas en la undécima jornada del campeonato que se disputará en el Reino de León

Borja Pérez

Borja Pérez

Domingo, 28 de septiembre 2025, 12:55

Los bocadillos serán el fiel acompañante de los culturalistas el próximo 25 de octubre en el Reino de León. LaLiga ha hecho públicos este domingo los horarios de la undécima jornada, que enfrenta a la Cultural y al Ceuta, y ha ubicado el partido en el horario de las 14:00 horas.

Será el último sábado de octubre cuando dos de los recién ascendidos se verán las caras en un duelo que a todas luces será trascendental para el desarrollo de ambos conjunto en la clasificación, y que se disputará en un horario que, en líneas generales, no suele gustar a las aficiones.

Será la primera vez que los leoneses disputen un partido en este horarios, después de haberse estrenado ya en viernes y de que vayan a jugar el lunes 6 de octubre -festivo- su envite ante el Albacete.

En líneas generales, los horarios no están acompañando a la Cultural en este inicio de tempoirada, aunque, por otro lado, eso no ha impedido el despliegue de una multitud de aficionados en todos los encuentros hasta el momento.

