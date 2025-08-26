Hinojo y De La Fuente apuntan a la Cultural

Dani González León Martes, 26 de agosto 2025, 11:08 Comenta Compartir

El mercado de fichajes va llegando a su final y la Cultural y Deportiva Leonesa aún tiene deberes, muchos deberes, pendientes. Pero era algo con lo que contaba el club leonés que sabía que la mejor forma de jugar sus cartas es apurar hasta el final.

Y en ello está la dirección deportiva encabezada por José Manzanera, que busca refuerzos para todas las posiciones de la defensa y algún elemento más para el ataque culturalista. Y todo apunta a que han encontrado dos nombres que casan con sus intereses.

Hinojo para el lateral

El primero es el de Roger Hinojo. Este lateral izquierdo, formado en el RCD Espanyol y que ha completado una gran temporada con el equipo perico, estaría cerca de recalar como cedido en la Cultural, completando esta demarcación con otro joven cedido como Juan Larios.

Hinojo, de 20 años, tiene un perfil más defensivo que Larios y, además, puede actuar también de central. Según apunta La Nueva Crónica, Hinojo, que tenía distintas propuestas para salir cedido, se ha decantado por la Cultural, que también tenía en su radar al más experimentado Saúl García, que días atrás rescindió su contrato con el Racing.

Konrad de la Fuente, alternativa para el ataque

Por otro lado, la Cultural también estaría tratando de cerrar la llegada del atacante Konrad de la Fuente, según adelanta Ángel García en su cuenta de X.

El extremo estadounidense de 24 años, formado en el Barcelona, llegó a militar en clubes como el Olympique de Marsella y el Olympiakos y, tras una temporada en el Laussane suizo donde disputó 31 partidos y aportó un gol y tres asistencias, busca relanzar su carrera. En la temporada actual sigue siendo propiedad del club helvético, participando ya en tres partidos – dos de liga y uno de Conference League – y sumando apenas 108 minutos.

La experiencia más cercana en Segunda la vivió hace dos cursos en el Eibar – a donde llegó cedido desde el Marsella -, donde anotó tres goles en 19 partidos con el conjunto armero.

