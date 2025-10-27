leonoticias - Noticias de León y provincia

Larios, en un entrenamiento de la Cultural. CyDL
Fútbol | Cultural

Una Copa del Rey para sumar efectivos

La Cultural visita al Tropezón con el reto de superar la primera ronda del torneo copero y seguir sumando efectivos a la rueda de las rotaciones de Ziganda

Dani González

León

Lunes, 27 de octubre 2025, 18:37

Semana de Copa para la Cultural y Deportiva Leonesa. Y eso es sinónimo de rotaciones, de cambios en el once y de caras 'nuevas' en el equipo leonés.

Los de Cuco Ziganda visitan este martes (20:00 horas) al CD Tropezón de la localidad cántabra de Tanos en la primera ronda de la Copa del Rey con el propósito de avanzar en este torneo, que los jugadores menos utilizados sumen minutos y sufrir lo menos posible.

CD Tropezón

CD Tropezón

Galnares; Pacheco, Madroño, Bouboulis, Bordas; Cobo, Nalda, Xabi, Rubén Gago; Pineda, Hugo García

-

Cultural

Cultural

Bañuz; Víctor García, Fornos, Tomás Ribeiro, Larios; Yayo, Maestre; Mboula, Collado, Lucas Ribeiro; Paraschiv

  • Árbitro Miguel González (Colegio Asturiano)

  • Incidencias Campo de Santa Ana. 1ª ronda de la Copa del Rey. 20:00 horas. Leonoticias.

Pero en la Cultural saben que la victoria no estará exenta de tener que pasarlo mal en algunos tramos de partido. El Tropezón, uno de los equipos punteros del grupo 3 de la Tercera RFEF, jugará en su casa, en el campo de Santa Ana, donde las dimensiones del campo, el césped artificial y la afición local jugarán en contra de la Cultural.

Aun así, el partido no debe de suponer un problema para los de Ziganda, tres categorías por encima de los cántabros. Y será también una ventana, una oportunidad para jugadores con menos minutos como Yayo, Fornos, Paraschiv o Juan Larios. No estarán Tresaco - que busca aún ritmo y continuidad entrenando - ni Eneko Satrústegui, este último aún lesionado.

Oportunidad para los menos habituales

Ellos tendrán que dar el do de pecho en Tanos, demostrar que merecen más minutos y más presencia en los onces de Ziganda y mostrar una buena imagen en un partido con condicionantes que lo complican, pero donde se debe imponer la categoría y la calidad de la Cultural.

Para el Tropezón, que ha sido rival de la Cultural en liga en cuatro temporadas - la última en la campaña 2014/15 -, este partido es un acicate, más aún después de caer este fin de semana en este mismo escenario ante el Guarnizo, equipo de mitad de tabla de la Tercera RFEF cántabra, por 0-3.

Ante un rival frente al que la Cultural nunca ha perdido en competición oficial y en un campo donde suma tres empates y una victoria, los leoneses, con los menos habituales y, posiblemente, la participación de algún jugador del filial, buscará superar esta primera ronda sin excesivos apuros.

