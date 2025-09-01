La Cultural acuerda con el Real Avilés la cesión de Guzmán El lateral diestro buscará mayor regularidad en Primera Federación para seguir su desarrollo como futbolista

La Cultural apura sus deberes en las últimas horas de mercado y, más allá de buscar los últimos fichajes para poder dejar la plantilla cerrada, también se están llevando a cabo salidas para aquellos con menor regularidad, como es el caso de Guzmán Ortega.

El joven canterano que ocupa el lateral diestro saldrá cedido al Real Avilés Industial, conjunto recién ascendido a la Primera Federación, hasta el final de la presente temporada. Con este movimiento, el club busca que el futbolista siga su desarrollo con minutos antes de poder regresar a la primera plantilla leonesa.

Con la llegada de Iván Calero a la banda derecha, procedente del Real Zaragoza, el costado ha quedado cubierto junto a Víctor García, lo que ha provocado la salida del canterano, que ya se venía valorando a lo largo del mercado.

Tras una puja con el Marbella por hacerse con los servicios del jugador, ha sido el cuadro asturiano, cercano a la ciudad de León, quien ha convencido al defensor.

De esta forma, se lleva a cabo la salida que más probable parecía en este último día, a la espera ahora de conocer las dos o tres llegadas que parece que se llevarán a cabo antes del cierre del mercado.

