leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Guzmán, en el último duelo ante el Real Sporting CyDLeonesa

La Cultural acuerda con el Real Avilés la cesión de Guzmán

El lateral diestro buscará mayor regularidad en Primera Federación para seguir su desarrollo como futbolista

Borja Pérez

Borja Pérez

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:42

La Cultural apura sus deberes en las últimas horas de mercado y, más allá de buscar los últimos fichajes para poder dejar la plantilla cerrada, también se están llevando a cabo salidas para aquellos con menor regularidad, como es el caso de Guzmán Ortega.

El joven canterano que ocupa el lateral diestro saldrá cedido al Real Avilés Industial, conjunto recién ascendido a la Primera Federación, hasta el final de la presente temporada. Con este movimiento, el club busca que el futbolista siga su desarrollo con minutos antes de poder regresar a la primera plantilla leonesa.

Con la llegada de Iván Calero a la banda derecha, procedente del Real Zaragoza, el costado ha quedado cubierto junto a Víctor García, lo que ha provocado la salida del canterano, que ya se venía valorando a lo largo del mercado.

Noticias relacionadas

Así será la venta de entradas para el Cultural-Leganés

Así será la venta de entradas para el Cultural-Leganés

Muchos deberes para el final de mercado de la Cultural

Muchos deberes para el final de mercado de la Cultural

Tras una puja con el Marbella por hacerse con los servicios del jugador, ha sido el cuadro asturiano, cercano a la ciudad de León, quien ha convencido al defensor.

De esta forma, se lleva a cabo la salida que más probable parecía en este último día, a la espera ahora de conocer las dos o tres llegadas que parece que se llevarán a cabo antes del cierre del mercado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las ventas de coches chinos se disparan en León: «No se venden más porque no llegan más»
  2. 2 La tendencia de los viajes grupales que empieza a triunfar en León: «Entras con desconocidos y sales con amigos»
  3. 3 Un hombre de 46 años, herido tras chocar su moto contra una casa en un pueblo de León
  4. 4 Un choque en la AP-66 en León se salda con dos heridos
  5. 5 Apuñalan a un joven de 24 años en Ponferrada
  6. 6 Un incendio de madrugada en Urdiales del Páramo obliga a la actuación de los bomberos
  7. 7 Un camión vuelca de madrugada en la AP-66 y un hombre resulta herido
  8. 8 Habilitado el transporte público gratuito para los más de 25.000 leoneses que solicitaron la tarjeta Buscyl
  9. 9 El Crucero, un barrio «atendido» y con la inmigración integrada
  10. 10 Defensa invierte 8,4 millones en dos hangares en León para el despliegue de los Sirtap

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La Cultural acuerda con el Real Avilés la cesión de Guzmán

La Cultural acuerda con el Real Avilés la cesión de Guzmán