Sobrino y Cortés, la ¿guinda? al mercado de la Cultural

Dani González León Martes, 2 de septiembre 2025, 08:43

Final de mercado pero no final de los movimientos en la Cultural y Deportiva Leonesa.

El club leonés ha cerrado dos incorporaciones en el último día de mercado de traspasos de verano: la llegada como cedido del joven Paco Cortés, procedente del Levante, para dar un perfil regateador y atrevido a las bandas de la Cultural; y la del veterano Rubén Sobrino para completar el frente ofensivo. A ello se suma la salida de Guzmán como cedido, rumbo al Real Avilés.

Cortés, el diamante de Orriols

Paco Cortés fue el primero en llegar, pasadas las 22:00 horas. El jugador de 18 años es uno de los futbolistas más apreciados en la cantera granota y que no podrá ser convocado este domingo ante el Leganés, ya que estará citado con la selección sub-19.

Sin apenas experiencia en el primer equipo del Levante, debutó con 16 años en el conjunto granota en Segunda División y estaba en dinámica del primer equipo.

Experiencia y fiabilidad de Sobrino

Pero no fue el último fichaje. Minutos antes de la medianoche, la Cultural pudo cerrar la llegada del ciudadrrealeño Rubén Sobrino, procedente del Cádiz, con quien había rescindindo días atrás.

El castellano-manchego vuelve así a la provincia leonesa (jugó en la Deportiva en la temporada 2014/15) con casi 200 partidos en Primera en clubes como el Alavés, el Valencia o el propio Cádiz, y un centenar en Segunda, con el Real Madrid Castilla, el Cádiz o la Ponferradina.

Los leoneses han pugnado con el Ceuta por este futbolista, de 33 años, que puede actuar tanto de delantero como por detrás del punta o tirado a banda. Nunca ha destacado por ser un gran goleador, pero sí un jugador muy útil y de equipo.

Pero el mercado no acaba aquí. En el club leonés trabajan para cerrar un defensa central más también de ese grupo de jugadores en paro con el que cerrar la plantilla, posibilidad de refuerzo que está abierta y que todo apunta a que este martes o este miércoles podría fructificar en la última pieza para la plantilla de Llona.

