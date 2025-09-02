leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rubén Sobrino ha sido el último fichaje de la Cultural.
Fútbol | Cultural

Sobrino y Cortés, la ¿guinda? al mercado de la Cultural

Los dos jugadores de ataque llegaron en un último día de mercado que dejó la salida como cedido de Guzmán, pero la Cultural trabaja en incorporar un defensa más con la posibilidad de contratar jugadores en paro

Dani González

Dani González

León

Martes, 2 de septiembre 2025, 08:43

Final de mercado pero no final de los movimientos en la Cultural y Deportiva Leonesa.

El club leonés ha cerrado dos incorporaciones en el último día de mercado de traspasos de verano: la llegada como cedido del joven Paco Cortés, procedente del Levante, para dar un perfil regateador y atrevido a las bandas de la Cultural; y la del veterano Rubén Sobrino para completar el frente ofensivo. A ello se suma la salida de Guzmán como cedido, rumbo al Real Avilés.

Cortés, el diamante de Orriols

Paco Cortés fue el primero en llegar, pasadas las 22:00 horas. El jugador de 18 años es uno de los futbolistas más apreciados en la cantera granota y que no podrá ser convocado este domingo ante el Leganés, ya que estará citado con la selección sub-19.

Sin apenas experiencia en el primer equipo del Levante, debutó con 16 años en el conjunto granota en Segunda División y estaba en dinámica del primer equipo.

Experiencia y fiabilidad de Sobrino

Pero no fue el último fichaje. Minutos antes de la medianoche, la Cultural pudo cerrar la llegada del ciudadrrealeño Rubén Sobrino, procedente del Cádiz, con quien había rescindindo días atrás.

El castellano-manchego vuelve así a la provincia leonesa (jugó en la Deportiva en la temporada 2014/15) con casi 200 partidos en Primera en clubes como el Alavés, el Valencia o el propio Cádiz, y un centenar en Segunda, con el Real Madrid Castilla, el Cádiz o la Ponferradina.

Los leoneses han pugnado con el Ceuta por este futbolista, de 33 años, que puede actuar tanto de delantero como por detrás del punta o tirado a banda. Nunca ha destacado por ser un gran goleador, pero sí un jugador muy útil y de equipo.

Pero el mercado no acaba aquí. En el club leonés trabajan para cerrar un defensa central más también de ese grupo de jugadores en paro con el que cerrar la plantilla, posibilidad de refuerzo que está abierta y que todo apunta a que este martes o este miércoles podría fructificar en la última pieza para la plantilla de Llona.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las ventas de coches chinos se disparan en León: «No se venden más porque no llegan más»
  2. 2 La tendencia de los viajes grupales que empieza a triunfar en León: «Entras con desconocidos y sales con amigos»
  3. 3 Apuñalan a un joven de 24 años en Ponferrada
  4. 4 Habilitado el transporte público gratuito para los más de 25.000 leoneses que solicitaron la tarjeta Buscyl
  5. 5 Un incendio de madrugada en Urdiales del Páramo obliga a la actuación de los bomberos
  6. 6 Las grandes fiestas de los pueblos de León en septiembre
  7. 7 Un camión vuelca de madrugada en la AP-66 y un hombre resulta herido
  8. 8 Una leonesa queda liberada de una deuda de 38.460 euros con la Ley de Segunda Oportunidad
  9. 9 ¿En qué pueblo de León estoy? (capítulo 14)
  10. 10 Muchos deberes para el final de mercado de la Cultural

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Sobrino y Cortés, la ¿guinda? al mercado de la Cultural

Sobrino y Cortés, la ¿guinda? al mercado de la Cultural