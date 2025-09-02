leonoticias - Noticias de León y provincia

Jordi Mboula, durante su trayectoria en Mallorca RCD Mallorca

La Cultural sorprende con un nuevo fichaje fuera de mercado

El cuadro leonés ha anunciado la llegada de un extremo diestro que llega para reforzar el ataque de Raúl Llona

Borja Pérez

Borja Pérez

Martes, 2 de septiembre 2025, 19:41

El mercado no se ha terminado para la Cultural. Los leoneses, que cerraron la ventana estival con el fichaje de Rubén Sobrino, anunciado en la noche del lunes, han anunciado una nueva incorporación este martes.

Se trata de Jordi Mboula, futbolista nacido en Granollers de 26 años que se desempeña principalmente en el extremo diestro, aunque dispone de una polivalencia que le permite ubicarse en el costado zurdo o en la mediapunta, por detrás de una referencia.

Una amplia trayectoria

Formado en La Masía, dio el salto al filial del FC Barcelona en la temporada 2016/17 y, a partir de ahí, sumó a su trayectoria un bagaje internacional por Mónaco, Bélgica, Portugal o clubes españoles como el Huesca, Mallorca o el Racing de Santander.

Su trayectoria a nivel nacional le ha permitido sumar una amplia experiencia en la Segunda División, donde ha llegado a disputar 91 partidos en los que consiguió nueve goles y siete asistencias, y en Primera División, donde sumó once partidos con la elástica bermellona.

Ahora, tras quedar libre después de su salida del Gil Vicente portugués, lo que ha permitido que la operación se pueda dar a pesar de estar fuera del mercado de fichajes, Mboula se ha postulado como una interesante opción para la fase ofensiva de Raúl Llona que, tras lo visto en las primeras jornadas, seguía necesitando caras nuevas.

