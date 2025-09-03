Calero: «Se dieron situaciones cómicas, sin sentido alguno»

Dani González León Miércoles, 3 de septiembre 2025, 15:14 Comenta Compartir

Dos de los nuevos jugadores de la Cultural, los laterales Iván Calero y Roger Hinojo, han sido presentados este miércoles de forma oficial acompañados del director deportivo, José Manzanera, que ha destacado la «apuesta» de estos dos futbolistas por la Cultural.

El más costos fue el de Iván Calero, una operación «complicada», en palabras de Manzanera, que el propio jugador califica como «extraño». «Todo fue muy fácil con la Cultural y, de hecho, la idea era estar aquí en la segunda jornada. Tenía que permitirlo el Zaragoza», ha afirmado el jugador madrileño, que considera que «no ha sido agradable para nadie».

Nunca se planteó otra opción porque «si doy mi palabra, la cumplo» y se mostró «tranquilo» porque la Cultural también le prometió esperar. «Ha habido situaciones cómicas, sin sentido. Peleé por lo que era mío con la tranquilidad de que en León me iban a esperar y me quería. Y ahora pelearé todavía más por un club donde me han demostrado que me quiere», ha indicado.

El madrileño ve a un grupo «comprometido y trabajador» que quiere «hacer algo bonito» en un proyecto «interesante». «Si salvamos la categoría, se pueden hacer cosas muy bonitas a medio plazo. Por eso firmo tres años, porque no miro al corto plazo y el sentirse cómodo es clave para un rendimiento óptimo», ha asegurado.

El experimentado lateral derecho cree clave «competir y estar dentro de los partidos» para lograr la permanencia porque «el fútbol te acaba dando oportunidades». «Y hay que valorar cada punto, tiene que ser oro cada uno que consigamos», ha expresado.

Hinojo: «Este es un buen sitio»

Por su parte, el lateral y central catalán Roger Hinojo ha señalado que la Cultural llevaba tiempo siguiéndole – no únicamente este mercado, como confirmó Manzanera – y la decisión fue «rápida» en cuanto el Espanyol fue claro con él.

El defensa llega cedido desde el club perico para «pisar el fútbol profesional»: «Hay mucho camino por recorrer y aquí tengo que sumar experiencia y minutos. Este es un buen sitio». Hinojo ya debutó en El Molinón, donde «supimos defender, competir y estar en partido». «Estoy contento con los minutos, no con el resultado».

Por último, se considera lateral porque «siempre he jugado ahí y tengo los mecanismos automatizados», aportando «profundidad y llegada», pero destaca su vertiente como central «colocando a los compañeros y sacando bien la pelota»: «Me siento mejor de lateral», confesó.

