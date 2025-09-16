La Cultural ya sabe cuándo visitará al Zaragoza
Será el primer partido que se retransmitirá en abierto de la andadura culturalista en la Liga Hypermotion
León
Martes, 16 de septiembre 2025, 14:59
LaLiga ha hecho oficiales los horarios de la décima jornada de la Liga Hypermotion en la que la Cultural y Deportiva Leonesa se enfrenta al Real Zaragoza.
El conjunto leonés, que jugará en el Estadio Modular - donde se ha 'mudado' el Zaragoza ante la reformza de La Romareda - en esta décima jornada, que tendrá lugar el sábado 18 de octubre a las 18:30 horas.
Este será el primer partido que se retransmitirá en abierto en esta temporada en Segunda División, ya que se emitirá en Gol, Ten, y Aragón TV.
