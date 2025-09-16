La Cultural ya sabe cuándo visitará al Zaragoza

Chacón, en un lance del partido ante el Sporting.

Dani González León Martes, 16 de septiembre 2025, 14:59 Comenta Compartir

LaLiga ha hecho oficiales los horarios de la décima jornada de la Liga Hypermotion en la que la Cultural y Deportiva Leonesa se enfrenta al Real Zaragoza.

El conjunto leonés, que jugará en el Estadio Modular - donde se ha 'mudado' el Zaragoza ante la reformza de La Romareda - en esta décima jornada, que tendrá lugar el sábado 18 de octubre a las 18:30 horas.

Este será el primer partido que se retransmitirá en abierto en esta temporada en Segunda División, ya que se emitirá en Gol, Ten, y Aragón TV.

