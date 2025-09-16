Ni venta online ni en taquilla para jugar en Valladolid El club vallisoletano, por recomendación del departamento de seguridad, únicamente venderá entradas a la afición culturalista a través del propio club leonés

Dani González León Martes, 16 de septiembre 2025, 15:51

Ni venta online ni en taquilla. El Real Valladolid ha anunciado este martes que para el partido ante la Cultural del domingo 28 de septiembre (18:30 horas) en el José Zorrilla no se habilitarán estos canales de venta.

De esta manera, los aficionados culturalistas que quieran estar en este partido tendrán que acogerse únicamente a las entradas que envíen directamente al club leonés. El Real Valladolid argumenta que se debe a una «recomendación del departamento de Seguridad».

El Real Valladolid tambien informa que la taquilla física estará abierta el día del partido desde dos horas antes del inicio, pero no para la venta de localidades, únicamente para incidencias.

De esta manera, el club vallisoletano sólo venderá entradas a sus abonados - un máximo de dos localidades por carnet - y abren la opción de habilitar la cesión de los abonos.

